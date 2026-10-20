Dove vedere in tv Bergamo-Milano, A1 volley femminile: orario, programma, streaming

Domani, mercoledì 21 ottobre si completerà la quarta giornata della regular season della Serie A1 2026-2027 di pallavolo femminile: alle ore 20.30 alla Choruslife Arena di Bergamo, le padrone di casa orobiche della ChorusLife Volley Bergamo ospiteranno la formazione della Numia Vero Volley Milano.

Dopo gli anticipi di mercoledì 14, dunque, a parità di match giocati, una tra Bergamo e Milano resterà imbattuta come Conegliano, che guida in classifica con 4 vittorie e 12 punti, mentre dopo 3 vittorie le meneghine sono seconde con 9 punti e le orobiche sono terze a quota 8 assieme a Vallefoglia.

La diretta tv dei match della quarta giornata della Serie A1 di volley femminile non sarà prevista, mentre la diretta streaming sarà fruibile su DAZN, infine la Diretta Live testuale del match tra Bergamo e Milano sarà garantita da OA Sport.

CALENDARIO SERIE A1 VOLLEY FEMMMINILE 2026-2027

Mercoledì 21 ottobre

20.30 Bergamo-Milano – Diretta streaming su DAZN

PROGRAMMA SERIE A1 VOLLEY FEMMMINILE 2026-2027: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.