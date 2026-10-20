Dove vedere in tv Bellucci-Etcheverry, ATP Almaty 2026: orario, programma, streaming

Domani, mercoledì 21 ottobre, per quanto concerne l’ATP 250 di Almaty, in Kazakistan, si completerà il primo turno del tabellone principale di singolare maschile: scenderà in campo l’azzurro Mattia Bellucci, che affronterà l’argentino Tomas Martin Etcheverry, testa di serie numero 6.

L’incontro si disputerà sul Court 1 e sarà il primo del programma, che si aprirà alle ore 8.30 italiane: si tratta della seconda sfida tra i due sul circuito maggiore, e l’unico precedente si è giocato proprio quest’anno. A Roma, infatti, l’azzurro si è imposto in rimonta nei trentaduesimi con lo score di 5-7 6-2 6-3.

Il match tra l’azzurro Mattia Bellucci e l’argentino Tomas Martin Etcheverry del torneo di Almaty non si giocherà sul Center Court, l’unico prodotto televisivamente, quindi l’incontro non sarà trasmesso né in diretta tv, né in diretta streaming.

CALENDARIO ATP ALMATY 2026

Mercoledì 21 ottobre

Court 1 – Dalle ore 8.30 italiane

Mattia Bellucci (Italia) – Tomas Martin Etcheverry (Argentina, 6)

PROGRAMMA ATP ALMATY 2026: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: non prevista.