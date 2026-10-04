Dove la prossima gara di MotoGP? GP Indonesia 2026: programma, orari, tv. Si corre tra una settimana

Il prossimo evento valido per il Motomondiale 2026 sarà il Gran Premio di Indonesia. L’appuntamento è in calendario nel weekend del 9, 10 e 11 settembre. Dunque, non ci sarà alcuna pausa fra il corrente GP in corso di svolgimento a Motegi, che nella giornata odierna vivrà il proprio pinnacolo, e le gare che saranno ospitate fra pochi giorni dall’autodromo di Mandalika, sull’Isola di Lombok.

La pista è lunga 4.301 metri. Il primato sul giro è stato stabilito da Marco Bezzecchi nel 2025, quando il romagnolo venne cronometrato in 1’28″832. La velocità più elevata che sia stata rilevata è stata raggiunta da Joan Mir, 321.4 km/h nel 2025. In gara, il record è detenuto da Fermin Aldeguer con il 1’30″499 del 2025.

Nel 2025 il successo della MotoGP è stato conquistato da Fermin Aldeguer (Ducati). Nella Sprint era stato invece Marco Bezzecchi (Aprilia) a trionfare. Per quanto concerne le categorie formative, la Moto2 si chiuse con l’affermazione del brasiliano Diogo Moreira, mentre nella Moto3 primeggiò uno spagnolo, ovvero Josè Antonio Rueda.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming del Gran Premio di Indonesia 2026 di MotoGP. L’appuntamento sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208); in differita gratis e in chiaro su TV8; in diretta streaming su SkyGO, NOW e Tv8.it. Garantita la diretta live testuale su OA Sport.

PROGRAMMA GP INDONESIA MOTOGP 2026

Venerdì 9 ottobre (orari italiani)

Ore 03:00-03:35, Moto3, Prove libere (I)

Ore 03:50-04:30, Moto2, Prove libere (I)

Ore 04:45-05:30, MotoGP, Prove libere (I)

Ore 07:15-07:50, Moto3, Pre-Qualifiche

Ore 08:05-08:45, Moto2, Pre-Qualifiche

Ore 09:00-10:00, MotoGP, Pre-Qualifiche

Sabato 10 ottobre (orari italiani)

Ore 02:40-03:10, Moto3, Prove libere (II)

Ore 03:25-03:55, Moto2, Prove libere (II)

Ore 04:10-04:40, MotoGP, Prove libere (II)

Ore 05:50-05:05, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 05:15-05:30, MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 06:45-07:00, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 07:10-07:25, Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 07:40-07:55, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 08:05-08:20, Moto2, Qualifiche – Q2

Ore 09:00, MotoGP, SPRINT

Domenica 11 ottobre (orari italiani)

Ore 03:40, Warm-up (Solo MotoGP)

Ore 05:00, Gara MOTO3

Ore 06:15, Gara MOTO2

Ore 08:00, GRAN PREMIO MOTOGP

PROGRAMMA GP INDONESIA MOTOGP: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv (gratis e in chiaro): TV8 (125 SKY e 8 DT), ma solo le qualifiche e la Sprint del sabato. Le gare della domenica verranno invece trasmesse in differita.

Diretta tv (a pagamento): Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208).

Diretta streaming: SkyGO e Now per gli abbonati / TV8.it per tutti.

Diretta testuale: OA Sport.