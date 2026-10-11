Dove la prossima gara di MotoGP? GP Australia 2026: programma, orari, tv. Si corre a Phillip Island

Il prossimo appuntamento del Motomondiale 2026 sarà il Gran Premio di Australia. L’evento è programmato nel weekend del 23, 24 e 25 ottobre. Dunque, ci sarà un fine settimana di intervallo tra il GP di Indonesia, che nella giornata odierna sta vivendo il proprio apogeo, e le gare che saranno ospitate dall’autodromo di Phillip Island, le quali rappresentano i ‘Confini del Mondo’ del campionato iridato.

Il tracciato misura 4.448 metri. Il record sul giro è stato realizzato da Fabio Quartararo nel 2025, quando il francese fermò il cronometro sull’1’26″465. La più alta velocità mai registrata è stata toccata da Enea Bastianini, 358.8 km/h nel 2025. In gara, il primato spetta a Marc Marquez con il 1’27″765 del 2025.

Nel 2025 la vittoria della MotoGP è stata appannaggio di Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse). Nella Sprint era invece stato Marco Bezzecchi (Aprilia) a primeggiare. Per quanto riguarda le classi inferiori, la Moto2 si risolse con il successo dell’australiano Senna Agius, mentre in Moto3 si impose uno spagnolo, Josè Antonio Rueda.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming del Gran Premio di Australia 2026 di MotoGP. L’appuntamento sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208); in differita gratis e in chiaro su TV8; in diretta streaming su SkyGO, NOW e Tv8.it. Garantita la diretta live testuale su OA Sport.

PROGRAMMA GP AUSTRALIA MOTOGP 2026

Venerdì 23 ottobre (orari italiani)

Ore 0:00-0:35, Moto3, Prove libere (I)

Ore 0:50-1:30, Moto2, Prove libere (I)

Ore 1:45-2:30, MotoGP, Prove libere (I)

Ore 4:15-4:50, Moto3, Pre-Qualifiche

Ore 5:05-5:45, Moto2, Pre-Qualifiche

Ore 6:00-7:00, MotoGP, Pre-Qualifiche

Sabato 24 ottobre (orari italiani)

Ore 23:40-00:10, Moto3, Prove libere (II) *

Ore 0:25-0:55, Moto2, Prove libere (II)

Ore 1:10-1:40, MotoGP, Prove libere (II)

Ore 1:50-2:05, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 2:15-2:30, MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 3:45-4:00, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 4:10-4:25, Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 4:40-4:55, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 5:05-5:20, Moto2, Qualifiche – Q2

Ore 6:00, MotoGP, SPRINT

* N.B. : il fuso orario è talmente marcato che le prove libere cominceranno prima della mezzanotte di sabato.

Domenica 25 ottobre (orari italiani)

Ore 0:40, Warm-up (Solo MotoGP)

Ore 2:00, Gara MOTO3

Ore 2:15, Gara MOTO2

Ore 4:00, GRAN PREMIO MOTOGP

PROGRAMMA GP AUSTRALIA MOTOGP: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv (gratis e in chiaro): TV8 (125 SKY e 8 DT), ma solo le qualifiche e la Sprint del sabato. Le gare della domenica verranno invece trasmesse in differita.

Diretta tv (a pagamento): Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208).

Diretta streaming: SkyGO e Now per gli abbonati / TV8.it per tutti.

Diretta testuale: OA Sport.