Dove la prossima gara di F1? GP USA 2026: programma, orari, tv. Si corre fra due settimane

Il prossimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 sarà il Gran Premio degli Stati Uniti. L’evento è programmato nel weekend del 23, 24 e 25 ottobre. La gara di Austin sarà l’apertura di una lunga fase che vedrà il Circus impegnato tra il Nord e il Sud America. Sostanzialmente, si resterà a Ovest di Greenwich per un mese!

Il tracciato misura 5.513 metri. La prima presenza in calendario è datata 2012 e la vittoria fu appannaggio di Lewis Hamilton su Mc Laren. L’edizione più recente è invece quella del 2025, nella quale ha primeggiato Max Verstappen alla guida di una Red Bull. Quello del 2026 sarà il quattordicesimo Gran Premio iridato a tenersi in terra texana.

L’autodromo di Austin, progettato dall’onnipresente Hermann Tilke ha un lay-out nel quale alcune curve sono chiaramente ispirate a quelle di altre piste. Troviamo, infatti svariati cloni. Quello della sequenza Maggots-Becketts-Chapel di Silverstone, un passaggio del Motodrome di Hockenheim e la famigerata “quadrupla sinistra” di Istanbul. Gli ultimi passaggi sono ormai usciti dal calendario, dunque sopravvivono solo in Texas.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming del Gran Premio degli Stati Uniti 2026 di F1. L’appuntamento sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213); in differita gratis e in chiaro su TV8 (125 Sky e 8 d.t.); in diretta streaming su SkyGO, NOW. Garantita la diretta live testuale su OA Sport.

GP USA F1 2026 IL PROGRAMMA COMPLETO

Venerdì 23 ottobre (orari italiani)

Ore 19:30-20:30, Prove libere (I)

Ore 23:00-24:00, Prove libere (II)

Sabato 24 ottobre (orari italiani)

Ore 19:30-20:30, Prove libere (III)

Ore 23:00-24:00, Qualifiche

Domenica 25 ottobre (orari italiani)

Ore 21:00, GRAN PREMIO

PROGRAMMA GP USA F1: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv (gratis e in chiaro): non è prevista alcuna diretta TV gratuita. TV8 (125 SKY e 8 DT) trasmetterà in differita qualifiche e gara.

Diretta tv (a pagamento): Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213).

Diretta streaming: SkyGO, Now per gli abbonati. Invece TV8.it garantirà la differita agli stessi orari della televisione.

Diretta testuale: OA Sport.