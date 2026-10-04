Dove la prossima gara di F1? GP Singapore 2026: programma, orari, tv

Il prossimo evento del Mondiale di Formula 1 è rappresentato dal Gran Premio di Singapore. L’appuntamento è previsto nel fine settimana del 9, 10 e 11 ottobre. Dunque, non avremo alcun weekend di pausa tra il GP di Bahrain in Malesia, che nella giornata odierna raggiungerà il proprio apice con la gara di Sepang, e la competizione che sarà ospitata a Marina Bay, destinata a chiudere “il trittico cittadino” apertosi con Madrid.

Il giro è lungo 4.927 metri. L’esordio in calendario della Città stato asiatica porta la data del 2008 e il successo venne conquistato da Fernando Alonso su Renault. Invece, l’edizione più recente è quella tenutasi nel 2025, nella quale si è imposto George Russell alla guida di una Mercedes. L’evento è entrato nella storia per essere stato il primo GP di sempre a disputarsi in notturna.

Il pilota più vincente nell’evento tout-court resta, ancora oggi, il tedesco Sebastian Vettel, l’unico uomo capace di primeggiare 5 volte (la prima nel 2011 e l’ultima nel 2019). Peraltro, il teutonico è il solo uomo capace di realizzare un filotto di 3 vittorie di fila. Per quanto concerne l’ambito dei costruttori, è la Mercedes a dettare legge, con 5 trionfi. Vengono poi la Ferrari e la Red Bull, arrivate a quota 4 successi.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming del Gran Premio di Singapore 2026 di F1. L’appuntamento sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213); in differita gratis e in chiaro su TV8 (125 Sky e 8 d.t.); in diretta streaming su SkyGO, NOW. Garantita la diretta live testuale su OA Sport.

GP SINGAPORE F1 2026 PROGRAMMA COMPLETO

Venerdì 9 ottobre (orari italiani)

Ore 10:30-11:30, Prove libere

Ore 14:30-15:15, Qualifica sprint

Sabato 10 ottobre (orari italiani)

Ore 11:00, SPRINT

Ore 15:00-16:00, Qualifiche

Domenica 11 ottobre (orari italiani)

Ore 14:00, GRAN PREMIO

PROGRAMMA GP SINGAPORE F1: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv (gratis e in chiaro): non è prevista alcuna diretta TV gratuita. TV8 (125 SKY e 8 DT) trasmetterà in differita qualifiche e gara.

Diretta tv (a pagamento): Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213).

Diretta streaming: SkyGO, Now per gli abbonati. Invece TV8.it garantirà la differita agli stessi orari della televisione.

Diretta testuale: OA Sport.