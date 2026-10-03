Domenicali fa chiarezza sul calendario di F1: “Confermati Qatar e Abu Dhabi”

Il finale del Mondiale 2026 di F1 resta confermato. A fare chiarezza sul calendario è stato Stefano Domenicali, intervenuto ai microfoni di Sky Sport F1, che ha ribadito la volontà di mantenere Qatar e Abu Dhabi come ultime due tappe della stagione.

La decisione arriva in un contesto internazionale particolarmente delicato, che nelle ultime settimane aveva alimentato interrogativi sulla disputa degli appuntamenti in Medio Oriente. Al momento, però, il Circus non prevede modifiche al programma. “Il calendario è confermato: gli ultimi due Gran Premi saranno quelli in Qatar e ad Abu Dhabi“.

Domenicali ha spiegato che la scelta è stata presa sulla base delle informazioni disponibili e delle necessarie garanzie legate alla sicurezza. Una linea che Liberty Media intende mantenere da qui alla conclusione del campionato. “Questa è la direzione che abbiamo preso sulla base delle informazioni e delle rassicurazioni che dobbiamo assolutamente avere“.

Domenicali ha sottolineato la capacità della F1 di adattarsi a situazioni impreviste, definendo la risposta del sistema un segnale di maturità. “La flessibilità che stiamo dimostrando, certifica quanto siamo in grado di reagire e di pianificare al meglio le cose“.

Il CEO del Circus ha anche commentato la situazione della Ferrari e la pressione che accompagna il lavoro di chi guida la scuderia di Maranello. Avendo ricoperto in passato il ruolo di team principal, conosce direttamente le dinamiche dell’ambiente. “Quando lavori in Ferrari il rumore fa parte dell’ecosistema in cui ti devi abituare a vivere e a convivere“.

Il riferimento è anche al momento vissuto da Frédéric Vasseur, al quale Domenicali ha riconosciuto la necessità di mantenere la concentrazione sull’obiettivo sportivo nonostante le discussioni esterne. “Se sei il capo di quella squadra, il tuo ruolo è mantenere chiaro il traguardo da raggiungere“.