Djokovic-De Minaur, ATP Pechino 2026: orario, tv, programma, streaming

Martedì 6 ottobre si giocherà l’ultimo atto dell’ATP 500 di Pechino, che vedrà affrontarsi il serbo Novak Djokovic, numero 6 del seeding, e l’australiano Alex de Minaur, testa di serie numero 5: il balcanico ha centrato finora 33 vittorie consecutive in Cina ed è imbattuto in carriera in questo torneo.

L’incontro si disputerà sul Capital Group Diamond e sarà il quarto del programma, che si aprirà alle ore 5.00 italiane, ma in ogni caso i due finalisti scenderanno in campo non prima delle ore 13.00 italiane: nei precedenti Djokovic è in vantaggio per 3-1.

Il match tra Novak Djokovic ed Alex de Minaur sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Uno (201), mentre la diretta streaming sarà fruibile su Tennis TV, Sky Go e NOW, infine OA Sport offrirà inoltre la Diretta Live testuale del match.

CALENDARIO ATP PECHINO 2026

Martedì 6 ottobre

Capital Group Diamond – Dalle ore 5.00 italiane

Daria Snigur (Ucraina) – Mirra Andreeva (Russia, 4)

A seguire

Linda Noskova (Cechia, 5) – Ekaterina Alexandrova (Russia, 19)

Non prima delle ore 10.00 italiane

Sander Arends/David Pel (Paesi Bassi) – Julian Cash/Lloyd Glasspool (Gran Bretagna, 2)

Non prima delle ore 13.00 italiane

Novak Djokovic (Serbia, 6)-Alex de Minaur (Australia, 5) -Diretta tv su Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Uno (201)

PROGRAMMA ATP PECHINO 2026: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Uno (201).

Diretta streaming: Tennis TV, Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.