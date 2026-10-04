Djokovic batte Zverev, ma scoppia la polemica: l’errore arbitrale e il regolamento non rispettato

Novak Djokovic ha sconfitto Alexander Zverev ai quarti di finale del torneo ATP 500 di Pechino, imponendosi in rimonta sul cemento della capitale cinese. Dopo aver perso il primo set, il fuoriclasse serbo ha sciorinato un impetuoso recupero contro il tedesco e ha prevalso con il punteggio di 4-6, 6-4, 6-4, meritandosi così la qualificazione alla semifinale, da giocare lunedì 5 ottobre contro il russo Daniil Medvedev.

Il 24 volte Campione Slam, che all’esordio aveva regolato il portoghese Nuno Borges e agli ottavi era stato costretto al terzo set dal padrone di casa Bu Yunchaokete, ha offerto una delle migliori prestazioni personali di questa stagione e ha inflitto una severa lezione al numero 2 del mondo, frenandolo nella rincorsa verso la prima posizione del ranking ATP, attualmente occupata dal nostro Jannik Sinner.

Nel corso del primo set si è accesa una polemica tra i due avversari: sul 15-0 del secondo game, con il teutonico al servizio, il balcanico ha risposto e ha mandato la palla al di là della rete, allora Zverev ha l’occasione per chiudere il punto con un dritto, ma il suo tentativo finisce fuori. Sembrerebbe tutto nell’ordine delle cose, ma il numero 2 della graduatoria internazionale ha chiesto di ripetere il punto.

Pretesa sorprendente, ma corroborata dal fatto che lo shot-clock era ancora in corso quando ha iniziato il proprio movimento in battuta, venendo disturbato durante l’esecuzione. Djokovic spiega al giudice di sedia che Zverev si sarebbe dovuto fermare prima della conclusione del punto, ma l’arbitro concede al tedesco di rigiocare lo scambio dopo aver visionato le immagini. Decisione che non sembra corretta e che ha creato un po’ di malumore, ma il punto è poi comunque stato conquistato dal ribattezzato Nole, visto che Zverev ha sbagliato il rovescio.

POLEMICA DJOKOVIC-ZVEREV