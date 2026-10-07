Dispiacere per Ekaterina Antropova in Turchia: persa la Supercoppa, il VakifBank di Guidetti frena la rimonta

Primo dispiacere per Ekaterina Antropova nella sua avventura in terra anatolica: il suo Eczacibasi Istanbul ha perso la finale della Supercoppa di Turchia contro il VakifBank Istanbul. Le Tigri hanno subito la forza delle Campionesse d’Europa nei primi due set e sono andate sotto nel punteggio per 0-2, ma sono poi riuscite a imbastire una bella rimonta e hanno trascinato la contesa al tie-break. Nel parziale decisivo, però, le giallonere hanno pigiato nuovamente sull’acceleratore, hanno vinto per 3-2 (25-21; 25-23; 19-25; 17-25; 15-10) e hanno alzato al cielo il trofeo, succedendo al Fenerbahce nell’albo d’oro.

Nella rivincita della finale della massima competizione europea, le ragazze di coach Giovanni Guidetti sono riuscite a confermarsi grazie a una maggiore efficienza in attacco (43% contro 39%), ritrovata soprattutto nel tie-break (57% nel momento decisivo), con cui si è arginata la maggior qualità espressa dalla formazione allenata da Giulio Bregoli a muro (13-5) e al servizio (9-6 nel conto degli ace).

Ekaterina Antropova ha messo a segno 20 punti, dopo essere stata sostituita sabato in occasione dell’esordio in campionato. Tornata a giocare opposto, dopo aver disputato gli Europei da schiacciatrice, l’azzurra ha provato a trascinare l’Eczacibasi insieme al martello Ebrar Karakurt (23 punti), ma hanno sbattuto contro la verve di Marina Markova (29 punti), la precisione della centrale Zehra Gunes (16) e la solidità della bomber Tijana Boskovic (15).