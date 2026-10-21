Diego Ulissi fissa la data dell’addio al ciclismo: “Sarà la mia ultima stagione”

Un’ultima stagione, la diciottesima. Diego Ulissi mette una data sul suo addio al ciclismo professionistico: fine 2027. Il toscano, classe 1989, resterà alla XDS Astana per un altro anno e poi appenderà la bici al chiodo, chiudendo un percorso iniziato nel 2010.

L’annuncio è arrivato dai suoi profili social, a stagione appena archiviata. “Anche la 17esima stagione si è conclusa“, ha scritto, ringraziando “tutto il personale della XDS Astana per il grande supporto“. Poi il pensiero alla maglia azzurra: “Per me è stato un onore, come sempre e da sempre, vestire la maglia della Nazionale ai Campionati Europei“.

E ancora, uno sguardo a chi verrà dopo di lui: a 37 anni, ha raccontato, è stata “una grande gioia essere stato di supporto ai nostri giovani, il futuro del nostro sport“. La chiusura è un invito a staccare: “Godiamoci un po’ di riposo prima della 18esima e ultima stagione“.

Il bilancio, intanto, parla da solo. Ulissi vanta 49 successi tra i professionisti e un record di continuità: 16 stagioni consecutive con almeno una vittoria, dal debutto fino al 2025. Prima ancora, la gloria tra i giovani, con due titoli mondiali Juniores consecutivi, a Spa-Francorchamps nel 2006 e ad Aguascalientes nel 2007.

Il Giro d’Italia resta il cuore della sua carriera: otto tappe vinte, tra il 2011 e il 2020, e la maglia rosa indossata per la prima volta nel maggio 2025 dopo la sesta frazione, un sogno inseguito per una vita. Tra le corse di un giorno spiccano il Grand Prix Cycliste de Montréal (2017), la Milano-Torino e il Giro dell’Emilia (entrambe nel 2013), il Gran Premio Città di Lugano (2019), il GP Industria & Artigianato (2022) e il Giro dell’Appennino 2025. Non mancano le classifiche generali: Giro di Slovenia (2011 e 2019), Giro di Turchia (2017), Giro del Lussemburgo (2020), Settimana Ciclistica Italiana (2021) e Giro d’Austria (2024).

Resta, quindi, un’ultima stagione per aggiungere qualche altra soddisfazione a un palmarès di tutto rispetto.