Di Giannantonio contento a metà dopo la Sprint Race: “Ok il podio ma senza quell’errore al primo giro…”

Fabio Di Giannantonio sorride in maniera convinta dopo aver concluso al terzo posto la Sprint Race del Gran Premio di Australia, diciottesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026. Sullo splendido tracciato di Phillip Island il pilota del team Ducati Pertamina VR46 ha centrato un podio prezioso che conferma il suo buon momento, specialmente su questa pista, una delle sue preferite in assoluto.

La gara è stata vinta da Marc Marquez con 323 millesimi sul fratello Alex e 590 su Fabio Di Giannantonio che chiude il podio. Quarto Marco Bezzecchi a 1.0, quinto Pedro Acosta a 3.6, mentre è sesto Ai Ogura a 6.1. Settimo Brad Binder a 7.4, ottavo Jack Miller a 7.7, quindi nono Diogo Moreira a 10.7 con Iker Lecuona decimo a 10.7.

Al termine del sabato di Phillip Island il pilota romano ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “Senza dubbio siamo in un posto magico che mi piace in maniera particolare che è sempre nel mio cuore. Qui voglio sempre fare qualcosa in più e il podio è davvero un risultato importante. Mi sono divertito. Al via della gara sono partito bene ma ho commesso un errore alla curva 4, dopotutto faccio sempre un errore nelle prime fasi purtroppo, calcolando male la direzione del vento e sono finito lungo in staccata perdendo tanto. Per quel motivo sono rimasto un po’ indietro e mi sono complicato la Sprint Race. Peccato perché avevo un buon passo e penso di avere messo in scena una bella prova. Mi manca sempre qualcosa per completare il quadro”.

Fabio Di Giannantonio prosegue nel suo racconto: “Nel finale mi sono portato vicino ad Alex Marquez ma non sono riuscito ad attaccarlo perché non era facile oggettivamente. Ad ogni modo sono contento del mio risultato. Se ci fosse stata la pioggia? Su questa pista sarebbe stato un peccato perché è meravigliosa ma le sensazioni nella FP2 sul bagnato erano ottime. Mi trovo bene a Phillip Island e vedremo anche domani come andranno le cose, in caso di asciutto o bagnato”.