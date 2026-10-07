Del Toro a caccia del bis nel Gran Piemonte. Finn, Bettiol, Romele e Velasco le punte azzurre

Il Bel Paese continua a essere uno dei centri catalizzatori della parte finale dell’annata. Siamo all’ultima rifinitura ufficiale prima dell’appuntamento culminante dell’autunno ciclistico italiano con il Giro di Lombardia di sabato 10. Si corre domani il Gran Piemonte.

La storica corsa in linea, siamo giunti all’edizione numero centodieci, prende il via da Asti alle 12:10 e si conclude a Bra dopo 185 chilometri intorno alle 16:30. I partecipanti si sfidano per decidere chi iscriverà il proprio nome nell’albo d’oro dopo Isaac Del Toro, vincitore dello scorso anno.

I ciclisti affrontano un tracciato impegnativo e caratterizzato da costanti ondulazioni. I 185 chilometri del percorso presentano una serie di salite e strappi tra i quali spiccano Manera, Tre Cunei e Roddino prima dei due passaggi a La Morra nel circuito finale. Il primo passaggio a La Morra segna l’ingresso nel circuito finale di 34.7 km. A complicare ulteriormente la situazione la presenza nel finale di uno strappo, con punte all’8%, che si conclude all’ultimo chilometro. L’arrivo sarà invece in pianura.

Isaac Del Toro arriva in Piemonte, da favorito, con il chiaro intento di fare le prove generali in vista del Lombardia. Proveranno a ostacolarne la corsa il danese Mads Pedersen della Lidl-Trek, il francese Romain Grégoire della Groupama-FDJ United, lo svizzero Mauro Schmid del Team Jayco AlUla e il norvegese Tobias Johannessen della Uno-X Mobility.

In casa Italia gli elementi da seguire con maggiore attenzione saranno Lorenzo Mark Finn della Red Bull – BORA – hansgrohe, a caccia di ulteriori conferme dopo la bella prova nel Giro dell’Emilia, Andrea Vendrame del Team Jayco AlUla, Alberto Bettiol, Alessandro Romele e Simone Velasco della XDS Astana Team.