Definita l’avversaria di Jasmine Paolini a Ningbo. E il turno successivo sarebbe durissimo

Sarà Anhelina Kalinina l’avversaria di Jasmine Paolini al primo turno del WTA 500 di Ningbo 2026, in programma sui campi in cemento del Yinzhou International Tennis Centre fino a domenica 25 ottobre. La numero uno d’Italia farà il suo debutto nel torneo contro la lucky loser ucraina ritiratasi durante il secondo match delle qualificazioni.

Kalinina aveva cominciato il suo cammino nel tabellone cadetto battendo la svizzera Simona Waltert per 6-4 3-6 6-3, alzando poi bandiera bianca sotto 5-3 nel primo set dell’incontro successivo contro la bielorussa Aliaksandra Sasnovich ma venendo ripescata grazie ad un posto rimasto libero nel main draw. Da capire dunque quali saranno le condizioni fisiche della n.51 al mondo, che sta facendo i conti presumibilmente con un problema all’anca.

Vedremo se la 29enne nativa di Nova Kakhovka si presenterà o meno in campo dopo aver perso quattro degli ultimi cinque incontri disputati in singolare nell’arco dello swing asiatico. Un solo precedente ufficiale tra le due, peraltro molto datato, con la trentenne toscana che ebbe la meglio nel 2017 sulla terra rossa di Marsiglia vincendo per 6-2 6-3.

In caso di vittoria, Paolini troverebbe al secondo turno un’avversaria decisamente più temibile come la giovane promessa statunitense Iva Jovic, n.12 WTA e accreditata della quarta testa di serie a Ningbo.