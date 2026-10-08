Debutto stagionale con la Spagna per il Settebello. Campagna lancia il progetto giovani

Il Settebello non lascia, ma raddoppia. L’anno preolimpico inizia con la prima convocazione di Sandro Campagna per il collegiale e l’amichevole di martedì 20 ottobre a Napoli contro la Spagna. Contestualmente però il commissario tecnico annuncia la nascita del progetto giovani.

Quindici giocatori delle annate comprese tra il 2008 e il 2011 ruoteranno a cadenza mensile con lo scopo di sviluppare un lavoro meticoloso che ne acceleri il processo di miglioramento e consenta, nel giro di qualche annata, il loro avvicinamento alla prima squadra.

Per il test con gli iberici le maggiori novità sono rappresentate da Antonio De Simone, attaccante che lo scorso anno ha stupito con la calottina della Rari Nantes Salerno e ha iniziato nel migliore dei modi l’avventura con l’AN Brescia, Riccardo Torrisi del Circolo Canottieri Ortigia, Maurizio Maffei della Roma Vis Nova e Giobatta Valle della Rari Nantes Savona.

Sandro Campagna ha introdotto così la nuova stagione: “L’amichevole è stata concordata per celebrare Napoli come capitale dello sport del 2026 al fine di esaltare questa grande città che tanto ha dato alla pallanuoto. È la prima convocazione della nuova stagione che sarà molto impegnativa e ci vedrà affrontare sia la World Cup a gennaio, fase eliminatoria con la speranza di qualificazione per la fase finale di febbraio, e poi i Mondiali di Budapest la prossima estate. Avremo tante competizioni in una stagione lunga e importante perché già nel 2027 ci sono i primi pass olimpici, per cui sarà molto importante appunto testare i giocatori alzando l’asticella rispetto a quello che abbiamo fatto la scorsa estate. I buonissimi risultati prodotti ci hanno dato fiducia e convinzione, però ora bisogna alzare il livello sia individualmente che collettivamente, confrontandoci con squadre sempre più forti. La ripresa avverrà con degli allenamenti congiunti con la Spagna che culmineranno con un’amichevole prestigiosa. In questo caso non ho convocato tutti i giocatori, ma alcuni sono rimasti a casa proprio perché dovevano lavorare molto di più fisicamente. Quindi ci sarà l’opportunità anche per i giovani di giocare contro una squadra molto forte. Contestualmente a questo collegiale inizierà con una cadenza mensile un “progetto giovani” mirato per la categoria 2008, 2009, 10 e 11; ruoteranno circa quindici atleti ogni volta, per cercare di alzare il loro livello tecnico e si farà un lavoro squisitamente tecnico e tattico individuale. Tutto è finalizzato a portarli fra due/tre anni vicini alla squadra nazionale per poter poi essere inseriti gradualmente. Quindi una sorta di Club Italia come abbiamo fatto nel 2021 con i ragazzi del 2002/2003 con molti di loro che adesso sono in nazionale. Così faremo con questa categoria che mi sembra molto buona. Dobbiamo cercare di dargli motivazioni, dargli una progettualità con l’intento di migliorarli tecnicamente”.

I CONVOCATI DELL’ITALIA

Antonio Francesco De Simone, Mario Del Basso, Filippo Ferrero e Stefano Guerrato (AN Brescia Team), Alessandro Balzarini, Luca Izzo, Mattia Rocchino (CN Posillipo), Francesco De Michelis (Olympic Roma), Riccardo Torrisi (Ortigia 1928), Alessandro Carnesecchi, Francesco Cassia, Giacomo Cannella, Francesco Condemi, Tommaso Gianazza, Andrea Mladossich e Andrea Patchaliev (Pro Recco Waterpolo), Lorenzo Bruni, Marco Del Lungo, Davide Occhione, Valle Giobatta, Andrea Condemi e Alessandro Gullotta (RN Savona), Maurizio Maffei (Vis Nova), Tomas Alfonso Pozo (Telimar). Nello staff, insieme al commissario tecnico Alessandro Campagna, il dirigente Giuseppe Marotta, il direttore sportivo Stefano Tempesti, il preparatore dei portieri Goran Volarevic, il preparatore atletico Alessandro Amato, il medico Giovanni Melchiorri, il fisioterapista Michele Mannarini, il video-analista Paolo Baiardini, il team manager Daniele Bianchi.

I CONVOCATI DEL PROGETTO GIOVANI

PROGETTO GIOVANI (18/21 OTTOBRE). Francesco Maffei (Roma Vis Nova Pallanuoto), Federico Giovannini, Bruno Bordone, Angelo Filippo Sicali e Dario Polizzi (Circolo Canottieri Ortigia), Fabio Testa e Tommaso Galli (SC Quinto), Antonio Chianese (Rari Nantes Nuoto Salerno), Francesco Corelli, Leonardo Nicolia, Adriano Rosa, Andrea Scateni, Mario Filippi (S.S. Lazio Nuoto), Pasquale Porzio (C.N. Posillipo), Francesco Putrino (Bogliasco 1951).