Alexander Zverev eliminato a Shanghai! Davidovich Fokina firma la rimonta in semifinale

Si ferma a un passo dall’ennesima finale il percorso di Alexander Zverev. Nella prima semifinale del torneo ATP di Shanghai, penultimo Masters 1000 della stagione, lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina rimonta il tedesco, in non perfette condizioni fisiche e scarico dal punto di vista mentale, 5-7 6-4 6-3 in due ore e tre minuti e vola in finale. L’iberico sfiderà nel match di domani il vincente del confronto Medvedev-Jodar.

Il giocatore iberico sigla l’1-0 dopo aver annullato palla break. Il numero uno del tabellone replica a 15 per l’1-1. Il duello prosegue nel rispetto dei turni di battuta dei due contendenti. La frazione si risolve in volata: Zverev si procura tre palle break con lo splendido passante di rovescio lungolinea, trasforma la seconda, sull’errore del rivale, per il 6-5 e chiude con il nono ace per il 7-5.

Lo spagnolo sigla l’1-0 con l’ace. Il vincitore degli US Open timbra l’1-1 con il rovescio in avanzamento e, dopo aver salvato due palle dell’1-3 sfruttando l’errore dell’avversario, impatta sul 2-2. Il duello prosegue nel rispetto dei turni di servizio con i due giocatori che non concedono nulla. La svolta arriva nel finale. Davidovich Fokina firma il 6-5, si procura due set point e trasforma il primo per il 6-4 con un clamoroso passante di rovescio lungolinea.

Lo spagnolo timbra l’1-0 con il servizio vincente e opera il break del 2-0 sul doppio fallo dell’avversario. Il futuro numero uno del mondo si sblocca con l’ace del 3-1 e cerca di aggrapparsi ai propri turni di battuta. Davidovich Fokina dimostra però di averne di più, allunga 5-2 e, dopo aver mancato due match point nell’ottavo gioco, chiude 6-3.

Davidovich Fokina chiude la sua prova con cinque ace, commette due doppi falli e serve l’83% di prime. Il giocatore iberico ottiene l’82% di punti sulla prima e il 40% quando ricorre alla seconda. L’iberico mette a referto trentasei vincenti, otto in più del suo rivale, e commette ventuno gratuiti, uno in più del rivale.