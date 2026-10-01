Darderi-Jacquet, ATP Tokyo 2026: orario, tv, programma, streaming

Luciano Darderi torna in campo al Kinoshita Group Japan Open per un posto negli ottavi di finale. L’azzurro se la vedrà con il francese Kyrian Jacquet, protagonista a sua volta di un esordio sorprendente. L’appuntamento è fissato per la mattinata italiana di venerdì 2 ottobre 2026, sul campo dell’Ariake Coliseum.

Il debutto di Darderi nella capitale giapponese ha confermato l’ottimo momento vissuto dal numero 20 del ranking ATP. L’italiano ha infatti eliminato la sesta testa di serie del torneo, Casper Ruud, imponendosi con il punteggio di 7-6, 6-3. Un successo di spessore che porta a 36 le vittorie conquistate da Darderi nel 2026, stagione finora particolarmente positiva.

Di fronte ci sarà però un avversario arrivato a Tokyo con grande fiducia. Kyrian Jacquet, attualmente numero 86 del mondo, ha firmato una delle principali sorprese del primo turno, travolgendo il danese Holger Rune con un perentorio 6-3, 6-1. Un risultato che conferma il momento favorevole del francese, reduce dalla semifinale raggiunta nel torneo di Hangzhou.

La partita tra Luciano Darderi e Kyrian Jacquet, valida per gli ottavi di finale dell’ATP500 di Tokyo, andrà in scena venerdì 2 ottobre. L’italo-argentino giocherà sul campo Colosseum e sarà il terzo match (non prima delle 09:00 italiane), in un programma che inizierà a partire dalle ore 04:00 italiane. La copertura televisiva sarà garantita da Sky Sport (canale da definire); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

DARDERI-JACQUET ATP TOKYO 2026

Venerdì 2 ottobre (orari italiani)

COLOSSEUM – Inizio alle ore 04:00 italiane

J. Munar (Q) vs J. Faria (LL)

A seguire

V. Vacherot (8) vs S. Tsitsipas (Q)

Non prima delle 09:00 italiane

K. Jacquet (SE) vs L. Darderi

A seguire

A. Fils (Q) vs F. Tiafoe (2)

PROGRAMMA DARDERI-JACQUET ATP TOKYO 2026: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis o Sky Sport Max (da definire)

Diretta streaming: SkyGo, NOW, Tennis Tv.

Diretta testuale: OA Sport