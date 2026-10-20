Da Nadal a Nadal, Toni lancia Rafael: “Credo che gli piacerebbe essere capitano di Coppa Davis”

Che Marc Lopez sarà il nuovo capitano di Coppa Davis per la Spagna dopo l’addio di David Ferrer è un fatto noto: la decisione è questa, non cambierà e senz’altro pone alla guida iberica un giocatore molto rispettato, nonché eccellente doppista nelle sue stagioni migliori. Qualcuno, però, avanza per un futuro più lontano una proposta particolare.

Di fatto, è una specie di candidatura in famiglia, perché Toni Nadal, dalle frequenze di RadioEstadio Noche (Onda Cero), lancia il nome di suo nipote Rafael: “Credo, e ripeto credo, che a Rafa piacerebbe essere capitano di Coppa Davis, non so in che momento, ma penso che se gli toccasse lo farebbe volentieri. E poi Rafa è uno di quelli che fa gruppo“.

In ogni caso Toni Nadal rispetta, e non poco, Marc Lopez: “Il posto di capitano di Davis è quasi un premio alla carriera di questi grandi giocatori che lo meritano e dev’essere più o meno a rotazione. Marc Lopez è una bellissima persona e si trova bene con tutti, oltre a sapere tantissimo di tennis“.

Infine, gli è stato chiesto anche un parere sulla squadra spagnola e sul fatto che ci sia spazio per il quinto nome, che potrebbe essere quello di Alejandro Davidovich Fokina: “Jodar e Davidovich sono a un ottimo livello, chiunque dei due può essere il numero 2 per la Davis. A Davidovich mancava la tranquillità che ora ha raggiunto ed è molto pericoloso per tutti“.