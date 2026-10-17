Curling, Zardini Lacedelli e compagne battute da Paetz: eliminazione nel primo Slam stagionale

Giulia Zardini Lacedelli, Elena Antonia Mathis, Marta Lo Deserto e Rachele Scalesse hanno fatto il proprio ritorno in campo dopo aver vinto il torneo di selezione interna che metteva in palio il diritto di rappresentare l’Italia agli imminenti Europei 2026 di curling, in programma sul ghiaccio di Ostrava (Cechia) dal 27 ottobre al 1° novembre. Il quartetto tricolore ha preso parte al GSOC Invitational (il vecchio Tour Challenge,), ovvero il primo torneo del Grand Slam of Curling (i cinque eventi di punta del panorama internazionale).

Le azzurre si sono distinte nella prima fase del torneo a inviti, riuscendo a superare il round robin con due affermazioni e due sconfitte (decisivo il successo in chiusura contro le giapponesi del Team Fujisawa per 10-1). Nel primo turno a eliminazione diretta, però, le nostre portacolori sono state eliminate: nel tie-breaker che spalancava le porte verso i quarti di finale, la 22ma forza del ranking mondiale ha perso di misura contro la compagine guidata dalla formidabile svizzera Alina Paetz (numero 4 del mondo).

Zardini Lacedelli e compagne si sono inchinate per 5-4 al termine di un incontro molto combattuto: le azzurre hanno messo a segno un punto negli end dispari con il vantaggio del martello, le elvetiche hanno replicato con la stessa modalità dei parziali pari e si è rivelato così decisivo il punto in più siglato nella seconda frazione. Archiviata l’esperienza sul ghiaccio di Victoria (Canada), si rientrerà in patria e ci si proietterà verso la rassegna continentale, ormai dietro l’angolo.