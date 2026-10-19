Curling, Stefano Spiller e compagni battono il Team Zisa in finale e si impongono a Berna

Dopo il trionfo al Challenge di Cembra ed il secondo posto alla Swiss Cup Basel prosegue la striscia positiva di risultati per il Team Spiller, che rappresenterà l’Italia ai prossimi Campionati Europei di curling previsti a Ostrava dal 27 ottobre al 1° novembre. La nuova squadra di riferimento del movimento maschile azzurro ha vinto il Grand Prix Bern Inter Curling Challenge 2026, torneo internazionale che vedeva la partecipazione di tre formazioni italiane.

I quartetti tricolori hanno recitato un ruolo da protagonisti sul ghiaccio elvetico di Berna, non perdendo neanche un match contro team stranieri e rimediando sconfitte solamente nei derby. Stefano Spiller (skip), Amos Mosaner, Sebastian Arman e Cesare Spiller sono riusciti nell’impresa di completare un percorso netto, collezionando sei vittorie di fila tra cui l’ultima in finale per 6-5 all’extra-end sul Team Zisa.

La compagine composta da Mattia Giovanella, Andrea Zisa (skip), Francesco De Zanna e Francesco Vigliani ha sfiorato il colpaccio portando l’ultimo atto alla mano di spareggio ma dovendosi accontentare di una comunque ottima piazza d’onore dopo aver battuto nettamente ai quarti di finale i connazionali del Team Retornaz (skip Joel Retornaz, Stefano Gilli, Andrea Gilli e Alberto Pimpini).