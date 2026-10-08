Curling
Curling, Stefania Constantini spalle al muro: il team Lacedelli è avanti 2-0 nella finale che vale gli Europei
Sul ghiaccio di Cembra Lisignago (in provincia di Trento) si sta disputando il challenge femminile che determinerà quale formazione rappresenterà l’Italia agli Europei 2026 di curling, che andranno in scena a Ostrava (Cechia) dal 27 ottobre al 1° novembre. Dopo la disputa della fase a gironi, oggi è incominciata la finale al meglio delle cinque partite (farà festa chi ne vincerà tre): si sono disputate due partite molto equilibrate, ma con il verdetto sempre in favore della stessa compagine.
Il Team Dolomiti Almaviva è riuscito a portarsi sul 2-0: Giulia Zardini Lacedelli, Elena Antonia Mathis, Marta Lo Deserto, Rachele Scalesse hanno prevalso in entrambi gli incontri contro il Team DARE+ guidato da Stefania Constantini (Campionessa Olimpica di doppio misto a Pechino 2022 e bronzo a Milano Cortina 2026 con Amos Mosaner), spalleggiata da Angela Romei, Lucrezia Grande, Allegra Grande. Zardini Lacelli e compagne sono a un passo dal meritarsi la rassegna continentale, mentre il quartetto di Constantini è con le spalle al muro ed è costretto alla rimonta.
Nel confronto mattutino, il Team Dolomiti si è issato sul 3-0 dopo due end, botta e risposta da tre punti tra quinto e sesto parziale, DARE+ rientra con due punti nel settimo end e un punto strappato nell’ottavo, ma nell’extra-end è Zardini Lacedelli a sfruttare il vantaggio dell’ultimo tiro per chiudere i conti in proprio favore per 8-7.
Nell’incrocio pomeridiano, dopo un botta e risposta iniziale, il Team Dolomiti ha messo la freccia con tre punti siglati nella terza frazione, ma il Team DARE+ ha recuperato con due marcature nel quarto end e la mano strappata nel sesto parziale (4-4). Il martello è passato a Zardini Lacedelli, che è riuscita in una mano nulla nel settimo end e ha poi chiuso i conti con un punto nell’ottavo gioco per 5-4. Venerdì 9 ottobre si chiuderà la finale del challenge: gara-3 alle ore 10.00, eventuale gara-4 alle ore 15.00, eventuale gara-5 alle ore 19.00.