Curling, Spiller e Mosaner rimontano Retornaz: 2-2, il challenge va alla bella. Chi rappresenterà l’Italia agli Europei?

Sarà la bella di spareggio a decretare la formazione che rappresenterà l’Italia agli Europei 2026 di curling, che si disputeranno a Ostrava (Cechia) dal 27 ottobre al 1° novembre. La finale tra il Team Curling Cembra – Team Spiller e il Curling Südtirol AM – Team Retornaz è in perfetta parità: 2-2, chi vincerà la risolutiva gara-5, in programma mercoledì 7 ottobre (ore 10.00) si guadagnerà il diritto di prendere parte alla rassegna continentale.

La squadra guidata da Joel Retornaz, skip della nostra Nazionale negli ultimi tre lustri, aveva vinto le due partite disputate ieri sul ghiaccio di Cembra Lisignago (in provincia di Trento) e aveva dunque l’occasione per chiudere i conti. Il capitano, affiancato da Stefano Gilli, Andrea Gilli, Alberto Pimpini, ha però subito la rimonta da parte del quartetto composto da Stefano Spiller, Amos Mosaner, Sebastiano Arman, Cesare Spiller.

La gara-3 è stata indirizzata già nel secondo end dal Curling Cembra, che ha messo a segno tre punti (3-0) e poi ha strappato la mano nel quinto gioco, per un chiaro 5-1 che ha messo gli avversari con le spalle al muro, andando poi a chiudere sul 7-3, vanificando il primo match-point dei rivali.

La gara-4 è vissuta sul botta e risposta: Retornaz marca due punti nel primo end, Spiller pareggia nella seconda frazione e ruba la mano (3-2), poi 1-1 tra quarto e quinto end, 0-0 tra sesto e settimo, il Curling Sudtirol ha il vantaggio del martello nell’ottava frazione, ma non riesce a concretizzarlo, perde per 5-3 e non sfrutta la seconda chance di giornata. Domani, all’ora di pranzo, sapremo a chi si affiderà l’Italia per il primo grande evento della stagione agonistica.