Curling, Spiller e Mosaner centrano il pass per gli Europei! Retornaz battuto allo spareggio nel Challenge

Il Team Spiller completa la rimonta e batte alla sfida di spareggio il Team Retornaz nella finale del Challenge maschile di curling valevole per la selezione diretta della squadra che rappresenterà l’Italia ai Campionati Europei 2026, in programma a Ostrava (Cechia) dal 27 ottobre al 1° novembre. Decisivo l’esito di gara-5, andata in scena stamattina sul ghiaccio di Cembra Lisignago (in provincia di Trento) con la serie in perfetta parità sul 2-2.

Dopo aver perso i primi due match di finale nella giornata di lunedì, il Team Curling Cembra – Team Spiller è salito di colpi sotto pressione ribaltando la situazione con tre vittorie consecutive e ottenendo con merito il pass per la rassegna continentale. Sfuma invece in maniera beffarda la qualificazione agli Europei per il Curling Südtirol AM – Team Retornaz, che ha sprecato ben tre match point consecutivi facendosi rimontare da 2-0 a 2-3.

La formazione guidata dallo skip Stefano Spiller – e completata da Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Cesare Spiller – ha preso fin da subito il comando delle operazioni nello spareggio odierno volando sul 3-0 con una mano rubata da due punti al secondo end e arrivando alla pausa di metà partita sul 4-2.

La squadra capitanata dallo skip Joel Retornaz (coadiuvato da Stefano Gilli, Andrea Gilli e Alberto Pimpini) si è riportata a -1 dopo il quinto end, ma Spiller e compagni hanno reagito piazzando l’allungo definitivo con i due punti della sesta mano (6-3) e chiudendo i conti negli ultimi due end limitandosi a gestire il vantaggio accumulato senza prendere rischi. 6-4 lo score conclusivo in favore del Team Curling Cembra, che parteciperà dunque tra una ventina di giorni ai nuovi Campionati d’Europa (con una formula stravolta).