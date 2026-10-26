Curling
Curling, rivoluzione copernicana agli Europei 2026: addio round robin, meno incontri e match accorciati
Gli Europei senior 2026 di curling si terranno ad Ostrava, in Cechia, dal 27 ottobre al 1° novembre, vedendo la partecipazione di 12 squadre maschili e 12 femminili. Si tratta della prima edizione organizzata secondo la nuova struttura voluta dalla World Curling.
L’edizione 2026, infatti, prevede un numero maggiore di partecipanti, passando dal precedente formato a 10 squadre a quello attuale da 12. L’evento avrà luogo presso la RT Torax Arena, e per Ostrava si tratta della prima volta come città ospitante.
La competizione di quest’anno segna un cambiamento significativo per il curling europeo: i Campionati diventano infatti un evento a sé stante all’interno del ciclo olimpico 2026-2030. A differenza delle edizioni precedenti, infatti, i risultati non determineranno la qualificazione ai Mondiali senior di curling.
Sia nel torneo maschile che in quello femminile gareggeranno 12 squadre, suddivise in due gironi da sei. Ogni formazione disputerà cinque partite nella fase a gironi, con incontri strutturati su otto end. Al termine della fase a gironi, le prime due classificate di ogni gruppo accederanno alle semifinali.
La prima del Gruppo A affronterà la seconda del Gruppo B, mentre la vincitrice del Gruppo B sfiderà la seconda classificata del Gruppo A. Le vincitrici delle semifinali accederanno alla finale per la medaglia d’oro, mentre le squadre sconfitte si contenderanno il bronzo.