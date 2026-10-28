Curling, l’Italia regola l’Austria e si rilancia agli Europei: prima vittoria per il Team Spiller

L’Italia ha sconfitto l’Austria con il perentorio punteggio di 9-5 nella fase a gironi degli Europei 2026 di curling maschile, in corso di svolgimento sul ghiaccio di Ostrava (Cechia). Lo skip Stefano Spiller, il third Amos Mosaner, il second e vice Sebastiano Arman, il lead Cesare Spiller hanno riscattato la sconfitta rimediata stamattina contro la Germania, rispettando il pronostico della vigilia contro il quartetto guidato da Jonas Backofen e rimanendo in corsa per la qualificazione alle semifinali.

Gli azzurri si trovano al terzo posto nella classifica del gruppo A (un successo, una sconfitta), alle spalle della Scozia (2-0) e della Germania (1-0): soltanto le prime due classificate del girone passeranno alla fase a eliminazione diretta, dunque il quartetto tricolore non può più commettere passi valsi e dovrà sperare in incastri favorevoli. La nostra Nazionale tornerà in scena giovedì 29 ottobre (ore 14.00) per affrontare il Belgio, reduce da due sconfitte consecutive.

LA CRONACA DI ITALIA-AUSTRIA

Gli azzurri hanno incominciato la partita con il vantaggio del martello e hanno marcato un punto nel parziale d’apertura, portandosi in vantaggio per 1-0. La partita si è poi sviluppata con un botta e risposta da due punti nei due end successivi, chiusi con il quartetto tricolore in vantaggio per 3-2. Jonas Backofen e compagni hanno avuto una pronta reazione e, con una bella giocata da due punti, sono riusciti a mettere la testa avanti per 4-3.

Al ritorno sul ghiaccio, è finalmente emerso il maggior tasso tecnico della nostra Nazionale, che ha costruito un bel castello di gioco, ha imbrigliato gli avversari ed è riuscita a portare a casa tre stone, operando un convincente controsorpasso valso il 6-4. Gli austriaci hanno accorciato le distanze grazie al punto marcato nel sesto end (6-5), ma poi gli azzurri hanno fatto valere l’hammer e hanno messo a segno altri tre punti (9-5) che hanno chiuso la contesa con anticipo.