Curling, l’Italia batte la Scozia all’extra-end e accede in semifinale agli Europei da prima nel girone!

Si chiude la prima fase a gironi agli Europei senior 2026 di curling: ad Ostrava, in Cechia, nell’ultimo match del Gruppo A l’Italia di Stefano Spiller, Sebastiano Arman, Amos Mosaner e Cesare Spiller supera la Scozia di Grant Hardie, Ross Whyte, Craig Waddell ed Euan Kyle, con Duncan Menzies come alternate, sconfitta all’extra-end con lo score di 6-5, centrando così il primo posto nel raggruppamento. Gli azzurri in semifinale incontreranno i padroni di casi della Cechia alle ore 18.30, con Scozia-Svezia quale altro match del penultimo atto.

L’Italia vince il Last Draw Challenge e conquista il martello nel primo end, capitalizzato con due punti messi a segno. La Scozia reagisce e pareggia immediatamente i conti, poi la terza ripresa è nulla e consente agli azzurri di mantenere il vantaggio dell’ultimo tiro nel quarto end, con l’Italia che lo sfrutta ed arriva a metà gara in vantaggio sul 3-2.

Dopo la pausa è la Scozia a rendere nullo il quinto end, mantenendo il martello nella ripresa successiva, nella quale i britannici marcano due punti e passano a condurre sul 4-3. L’Italia replica e conquista a sua volta due punti nel settimo end, tornando in vantaggio sul 5-4. Nell’ottava ripresa gli azzurri obbligano la Scozia a marcare un solo punto, portando il punteggio sul 5-5.

L’Italia all’extra-end ha così il favore dell’ultimo tiro, e gli azzurri riescono a sfruttare questo vantaggio psicologico nel corso della ripresa, portando all’errore la Scozia e non avendo nemmeno bisogno di tirare l’ultima stone, dato che in casa il punto è già azzurro: l’Italia vince 6-5.