Curling, le classifiche dell’Italia agli Europei. Il draw shot challenge sarà decisivo?

Sul ghiaccio di Ostrava (Cechia) si stanno disputando gli Europei 2026 di curling e l’Italia maschile è in piena lotta per la qualificazione alle semifinali, riservata alle prime due classificate di ogni girone. Gli azzurri figurano al secondo posto nel gruppo A con all’attivo due affermazioni su tre partite disputate: dopo la battuta d’arresto rimediata all’esordio contro la Germania, il quartetto tricolore si è ripreso contro l’Austria e il Belgio.

Il Team Spiller vanta un record di 2-1 alla pari dei Paesi Bassi e si trova dietro all’imbattuta Scozia (3-0), mentre alle spalle figurano l’Austria (1-2), la Germania (1-2) e il Belgio (0-3). Tutto si deciderà nei prossimi due scontri diretti: prima l’incrocio con l’Olanda (venerdì 30 ottobre, ore 09.30) e poi il duello con la Scozia (sabato 31 ottobre, ore 09.30). La nostra Nazionale supererebbe il turno con due successi, mentre con una sola affermazione dovrebbe osservare i risultati delle altre partite: Scozia-Austria, Belgio-Germania, Germani-Austria, Belgio-Paesi Bassi. Un doppio ko sancirebbe con certezza l’eliminazione.

Percorso più impervio per la selezione femminile: Giulia Zardini Lacedelli e compagne si trovano al quarto posto in classifica con una sola vittoria all’attivo (quella conseguita contro la Cechia), dopo aver rimediato due pesanti sconfitte (contro la Svizzera e la Norvegia). Le azzurre si trovano alle spalle delle elvetiche (3-0), della Lettonia (2-1) e delle scandinave (2-1), alla pari con la Germania (1-2) e davanti alla Cechia (0-3).

La nostra Nazionale sarà nei fatti obbligata a vincere le due partite in programma venerdì 30 ottobre: contro la Lettonia alle ore 09.30 e contro la Germania alle ore 18.30. Forte di tre successi, il quartetto tricolore potrebbe sperare di arpionare una delle prime due posizioni, ma serviranno anche incastri favorevoli dai risultati di Norvegia-Svizzera, Lettonia-Svizzera e Germania-Cechia.

Per l’Italia, sia al maschile che al femminile, potrebbe essere decisivo il Draw Shot Challenge? Si tratta della media della distanza dal cento delle due stone della casa lanciate prima dell’inizio delle varie partite e viene presa in considerazione quando, in caso di arrivo a pari vittorie tra tre o più squadre, anche gli scontri diretti risultano in pari. Al momento gli azzurri sono ultimi nel proprio girone e le azzurre sono quinte: il DSC non sorriderebbe ai quartetti del Bel Paese.

CLASSIFICHE ITALIA EUROPEI CURLING 2026

MASCHILE

1. Scozia 3 vittorie (3 partite disputate)

2. Italia 2 vittorie (3 partite disputate)

2. Paesi Bassi 2 vittorie (3 partite disputate)

4. Austria 1 vittoria (3 partite disputate)

4. Germania 1 vittoria (3 partite disputate)

6. Belgio 0 vittorie (3 partite disputate)

FEMMINILE

1. Svizzera 3 vittorie (3 partite disputate)

2. Lettonia 2 vittorie (3 partite disputate)

2. Norvegia 2 vittorie (3 partite disputate)

4. Germania 1 vittoria (3 partite disputate)

4. Italia 1 vittoria (3 partite disputate)

6. Cechia 0 vittorie (3 partite disputate)