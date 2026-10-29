Curling, Italia spazzata via dalla Svizzera agli Europei femminili. Qualificazione ancora possibile

Seconda sconfitta per l’Italia femminile agli Europei senior 2026 di curling: ad Ostrava, in Cechia, nella terza giornata del Gruppo A le azzurre Giulia Zardini Lacedelli, Elena Mathis, Marta Lo Deserto e Rachele Scalesse cedono alla Svizzera di Alina Paetz, Selina Vitsconke, Stefanie Berset e Renee Frigo, con Nadine Baertschiger come alternate, che si impone per 8-4 in 7 end.

In classifica la Svizzera resta a punteggio pieno con tre vittorie in altrettanti incontri ed è ad un passo dalle semifinali, mentre al secondo posto coabitano Lettonia e Norvegia, con 2 successi, mentre Italia e Germania condividono la quarta piazza con un’affermazione, mentre è sesta ed ultima la Cechia, ancora ferma al palo. Le prime due avranno accesso alle semifinali: le azzurre possono ancora qualificarsi, ma dovranno vincere con Lettonia e Germania e sperare in risultati favorevoli dagli altri match.

Passando alla cronaca del match odierno, l’Italia vince il last stone draw e conquista il martello nel primo end, non sfruttato per un’imprecisione di Zardini Lacedelli che regala la mano alla Svizzera. Le elvetiche, già avanti 1-0, rubano la mano anche nella seconda ripresa, sempre per un errore della skip azzurra, che avrebbe potuto regalare 4 punti all’Italia ed invece spedisce la Svizzera sul 2-0. Il crollo arriva nel terzo end, quando un draw cortissimo sull’ultimo tiro regala ben 4 punti alle elvetiche che volano sul 6-0. L’Italia sfrutta finalmente il martello nel quarto end, marcando 2 punti, ma a metà gara la Svizzera comanda per 6-2.

Dopo la pausa la Svizzera va a punto con l’ultimo tiro e si porta sul 7-2, ma nella sesta ripresa ancora un errore con l’ultima stone cancella una situazione da tre punti potenziali per l’Italia e regala alle elvetiche ancora una mano rubata che vale l’8-2. Nel settimo end le azzurre marcano due punti, ma con quattro punti di svantaggio ed un solo end da giocare l’Italia concede la vittoria alla Svizzera con una ripresa d’anticipo sullo score di 8-4.