Curling, iniziata la selezione italiana per gli Europei: Spiller e Mosaner battono due volte Retornaz

A Cembra Lisignano (in provincia di Trento) si è aperto il challenge maschile che determinerà quale sarà la formazione che rappresenterà l’Italia agli Europei 2026 di curling, in programma sul ghiaccio di Ostrava (Cechia) dal 27 ottobre al 1° novembre. Tre compagini si contendono il diritto di difendere i colori del Bel Paese nell’ambito della rassegna continentale che, come da tradizione, rappresenterà il primo grande appuntamento agonistico internazionale di questa stagione.

Si tratta di una prima volta alle nostre latitudini: il torneo di selezione interna è molto comune in altre Nazioni (Canada su tutte), ma per il movimento italiano non era mai stato adottato. Ben tre compagini si sono presentate al Palacurling Cembra per meritarsi il biglietto aereo per la Cechia: il Team Curling Cembra – Team Spiller (Stefano Spiller, Amos Mosaner, Sebastiano Arman, Cesare Spiller), il Curling Südtirol AM – Team Retornaz (Joël Retornaz, Stefano Gilli, Andrea Gilli, Alberto Pimpini) e il Team Dolomiti Cortinabianca – Team Zisa (Mattia Giovanella, Alberto Zisa, Francesco De Zanna, Francesco Vigliani).

Il regolamento prevede che si disputi un round robin, in cui le squadre si affrontano tra loro per due volte: la terza classificata verrà eliminata e le altre due si contenderanno il pass per gli Europei in una finale al meglio delle cinque partite. Il weekend in terra dolomitica ha offerto la fase a girone unico, dove la squadra dei gemelli Spiller, Mosaner e Arman ha firmato l’en-plein: 3-2 e 6-2 contro Zisa e compagni, 7-2 e 6-3 contro la squadra di Joel Retornaz, ex skip della Nazionale. Il vecchio leader degli azzurri, spalleggiato dai fratelli Gilli e da Pimpini, ha regolato il Team Zisa per 9-2 e 6-2.

Si va verso la finale tra il Team Retornaz e il Team Spiller: due partite si giocheranno lunedì 5 ottobre, poi si proseguirà martedì 6 ottobre con la gara-3 e l’eventuale quarto confronto, mentre l’eventuale bella di spareggio andrà in scena mercoledì 7 ottobre. Il challenge femminile si aprirà il 6 ottobre e seguirà lo stessa format, ai nastri di partenza ci saranno: Team Dolomiti Almaviva – Team Lacedelli (Giulia Zardini Lacedelli, Elena Antonia Mathis, Marta Lo Deserto, Rachele Scalesse), Team DARE+ – Team Constantini (Stefania Constantini, Angela Romei, Lucrezia Grande, Allegra Grande), Curling Südtirol AF – Team Mariani (Rebecca Mariani, Camilla Gilberti, Giada Zambelli, Letizia Carlisano).