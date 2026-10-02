Curling
Curling, iniziano le selezioni interne! Chi tra Constantini-Zardini Lacedelli e Retornaz-Spiller rappresenterà l’Italia?
Tutto pronto al Palacurling di Cembra per le selezioni azzurre in vista degli imminenti Campionati Europei di curling, in programma a Ostrava dal 27 ottobre al 1° novembre 2026. Il nuovo corso del curling italiano presenta infatti diverse novità rispetto agli ultimi cicli olimpici, con la FISG che ha indetto lo svolgimento di due “Challenge” (uno maschile ed uno femminile) per individuare le squadre che rappresenteranno l’Italia nella rassegna continentale.
I Trials italiani si terranno sul ghiaccio di Cembra (in provincia di Trento), con il torneo maschile che si svilupperà dal 3 al 7 ottobre mentre quello femminile si giocherà dal 6 al 9 ottobre. Saranno sei nel complesso le formazioni impegnate in questo evento inedito, tre per sesso. Il format prevede un round robin durante il quale ogni squadra affronterà le altre due volte.
Al termine di questa fase, il team peggio classificato sarà eliminato. Gli altri due giocheranno la finale, al meglio delle cinque partite. Si giocherà sulla distanza degli otto end, la stessa dei nuovi Europei. I vincitori otterranno il pass automatico per i Campionati d’Europa e difenderanno i colori azzurri a Ostrava, azzerando di fatto ogni possibile scelta tecnica basata sul ranking internazionali o altri criteri.
Al maschile si contenderanno la qualificazione alla rassegna continentale il Team Spiller (Stefano Spiller, Amos Mosaner, Sebastiano Arman, Cesare Spiller), il Team Retornaz (Joël Retornaz, Stefano Gilli, Andrea Gilli, Alberto Pimpini) ed il Team Zisa (Alberto Zisa, Mattia Giovanella, Francesco De Zanna, Francesco Vigliani).
Per quanto riguarda il settore femminile vedremo in azione nel Challenge di Cembra la nuova versione del Team Constantini ( Stefania Constantini, Angela Romei, Lucrezia Grande, Allegra Grande), il neonato Team Zardini Lacedelli (Giulia Zardini Lacedelli, Elena Antonia Mathis, Marta Lo Deserto, Rachele Scalesse) ed il Team Mariani (Rebecca Mariani, Letizia Carlisano, Camilla Gilberti, Giada Zambelli).
CHALLENGE MASCHILE
Team Spiller: Stefano Spiller, Amos Mosaner, Sebastiano Arman, Cesare Spiller.
Team Retornaz: Joël Retornaz, Stefano Gilli, Andrea Gilli, Alberto Pimpini.
Team Zisa: Alberto Zisa, Mattia Giovanella, Francesco De Zanna, Francesco Vigliani.
CHALLENGE FEMMINILE
Team Constantini: Stefania Constantini, Angela Romei, Lucrezia Grande, Allegra Grande.
Team Zardini Lacedelli: Giulia Zardini Lacedelli, Elena Antonia Mathis, Marta Lo Deserto, Rachele Scalesse.
Team Mariani: Rebecca Mariani, Letizia Carlisano, Camilla Gilberti, Giada Zambelli.