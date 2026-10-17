Curling, il Team Zardini Lacedelli accede alla fase finale del primo Slam stagionale in Canada

Nella notte italiana tra venerdì 16 e sabato 17 ottobre è terminata ufficialmente la prima fase del GSOC Invitational (ex Tour Challenge), valevole come primo dei cinque appuntamenti stagionali del Grand Slam of Curling 2026-2027. Arrivano buone notizie per l’Italia dal ghiaccio canadese di Victoria (British Columbia), con il Team Zardini Lacedelli che ha conquistato il pass per la fase a eliminazione diretta del torneo.

L’unica formazione azzurra in gara al GSOC Invitational (uomini compresi), composta da Giulia Zardini Lacedelli (Fiamme Oro), Elena Antonia Mathis (Fiamme Oro), Marta Lo Deserto (Fiamme Gialle) e Rachele Scalesse (Curling Club Dolomiti), ha rimediato alle due sconfitte iniziali contro le svedesi del Team Hasselborg e contro le svizzere del Team Pätz ottenendo due vittorie consecutive (9-7 sul Team Dupont e 10-1 sul Team Fujisawa).

Bilancio in perfetta parità per la compagine che rappresenterà l’Italia ai prossimi Europei di Ostrava, sufficiente per accedere al tabellone a eliminazione diretta. La skip Zardini Lacedelli e compagne ritroveranno quest’oggi (ore 17.00 italiane) al tie-breaker il team elvetico guidato dalla fenomenale Alina Pätz in uno spareggio da dentro o fuori che metterà in palio il passaggio ai quarti di finale.

A prescindere dall’esito della prossima sfida può considerarsi in ogni caso positiva la trasferta canadese del nuovo team di riferimento del curling femminile tricolore, reduce dal successo nel Challenge di Cembra battendo 3-0 il rinnovato Team Constantini nella serie finale che valeva il biglietto per la rassegna continentale di fine mese.