Curling, il Team Spiller scalda i motori verso gli Europei e ottiene un risultato di spessore a Basilea

Pochi giorni dopo aver vinto il Challenge maschile a Cembra Lisignago, ottenendo così il diritto di rappresentare l’Italia ai prossimi Campionati Europei di curling, il Team Spiller è tornato sul ghiaccio a Basilea prendendo parte alla Swiss Cup Basel 2026, torneo di carattere internazionale al quale hanno partecipato le tre compagini azzurre di riferimento.

La formazione composta dallo skip Stefano Spiller insieme a Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Cesare Spiller si è resa protagonista di un ottimo percorso in terra elvetica spingendosi fino all’ultimo atto e perdendo in finale 5-7 contro i cechi del Team Klima. Si tratta comunque di un secondo posto incoraggiante per i nostri portacolori in vista della rassegna continentale, prevista a a Ostrava (Cechia) dal 27 ottobre al 1° novembre.

Il Team Curling Cembra ha battuto in semifinale con lo score di 8-2 i connazionali del Curling Südtirol AM – Team Retornaz (Joel Retornaz, Stefano Gilli, Andrea Gilli, Alberto Pimpini), che hanno rimediato così la quarta sconfitta consecutiva contro Spiller e compagni considerando gli ultimi tre atti della serie finale del Challenge. Eliminato ai quarti di finale il Team Zisa (Mattia Giovanella, Andrea Zisa, Francesco De Zanna, Francesco Vigliani) dal Team Retornaz per 7-3 dopo aver superato la fase a gironi.