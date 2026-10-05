Curling, il Team Retornaz sul 2-0 contro il Team Spiller nelle selezioni italiane per gli Europei

Si avvicina alla conclusione a Cembra Lisignano (Trento) il challenge maschile che definirà la formazione che rappresenterà l’Italia agli Europei 2026 di curling, in programma ad Ostrava (Cechia) da martedì 27 ottobre a domenica 1° novembre.

La finale, al meglio delle 5 partite, è scattata quest’oggi tra il Team Curling Cembra – Team Spiller (Stefano Spiller, Amos Mosaner, Sebastiano Arman, Cesare Spiller) ed il Curling Südtirol AM – Team Retornaz (Joël Retornaz, Stefano Gilli, Andrea Gilli, Alberto Pimpini), rispettivamente primo e secondo al termine del round robin.

Al contrario di quanto accaduto nella prima fase, in cui si era arrivati al doppio successo del Team Spiller, la serie decisiva ha offerto quest’oggi una duplice affermazione del Team Retornaz, che si è imposto per 6-2 nella prima sfida e per 6-5 nella seconda.

Domani saranno in programma la terza sfida, e, in caso di vittoria del Team Spiller, l’eventuale quarta, mentre mercoledì 7 si disputerebbe l’eventuale bella. Il Team Retornaz, a partire dal primo incontro di domani, avrà tre match point a disposizione per guadagnarsi il pass per gli Europei.