Stefania Constantini fuori dagli Europei! Il team Lacedelli domina la selezione interna e si qualifica

Il challenge andato in scena sul ghiaccio di Cembra Lisignago (in provincia di Trento) ha espresso il proprio verdetto: sarà il Team Dolomiti a rappresentare l’Italia agli Europei 2026 di curling femminile, che si disputeranno a Ostrava (Cechia) dal 27 ottobre al 1° novembre. La seleziona interna ha emesso un verdetto nitido, visto che il quartetto composto da Giulia Zardini Lacedelli, Elena Antonia Mathis, Marta Lo Deserto, Rachele Scalesse ha avuto la meglio nelle tre partite di finale disputate contro il Team DARE+ guidato da Stefania Constantini, spalleggiata da Angela Romei, Lucrezia Grande, Allegra Grande.

Un secco 3-0 in favore della formazione guidata dalla skip Zardini Lacedelli: dopo i due equilibrati incontri giocati ieri (8-7 all’extra-end e 5-4 in volata), la gara-3 in terra dolomitica è stata lottata fino al quinto parziale, poi il quartetto in vantaggio nella serie ha messo il turbo e ha chiuso i conti in proprio favore. Il Team DARE+ ha tentato la fuga in avvio del confronto (4-2 dopo tre end, grazie ai tre punti marcati nel terzo parziale), ma il Team Dolomiti ha rimesso a posto la situazione con tre stone a segno nel quarto end e poi ha messo la freccia con tre punti nel sesto end e la mano strappata nel settimo, valsa il 9-5 che ha consegnato il pass per la rassegna continentale.

Grande amarezza per la Campionessa Olimpica di Pechino 2022 nel doppio misto, nonché bronzo ai Giochi di Milano Cortina 2026 nella stessa specialità insieme ad Amos Mosaner. Stefania Constantini era stata la skip dell’Italia negli ultimi grandi eventi internazionali (compresa la rassegna a cinque cerchi disputata sul ghiaccio di casa), ma non avrà la possibilità di ricoprire nuovamente il ruolo nella prima manifestazione di rilievo di questa annata agonistica.