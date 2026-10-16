Cosa è successo a Lorena Wiebes: ritiro per la favorita n.1 dell’omnium, caduta e investita

Lorena Wiebes era la grande favorita per la vittoria nell’Omnium ai Mondiali 2026 di ciclismo su pista, in corso di svolgimento al Velodromo di Shanghai (Cina), ma la fuoriclasse olandese si è ritirata a causa di un grave incidente occorso durante lo Scratch, la prima delle quattro prove che fanno parte della disciplina olimpica.

La 27enne nativa di Mijdrecht, indiscutibilmente una delle migliori velociste su strada e protagonista di una bella stagione (due vittorie al Tour de France e sigillo alla Gande-Wevelgem), stava pedalando nel cuore del gruppo, quando si è toccata con l’irlandese Lara Gillespie (al suo esterno), è poi andata contro Elisa Balsamo (al suo interno) ed è poi stata investita dalle tante atlete che sono sopraggiunte.

Lorena Wiebes si è rialzata e si proteggeva il costato con la mano, ma non è riuscita a risalire in sella ed è stata costretta al ritiro, terminando nel peggior modo possibile lo Scratch, disciplina in cui aveva conquistato la medaglia d’oro nei giorni scorsi. L’olandese non avrà la possibilità di difendere la maglia iridata nell’Omnium, ora diventato imprevedibile.

VIDEO INCIDENTE LORENA WIEBES