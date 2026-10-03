Cosa è successo a Jorge Martin: penalità all’ultimo giro e punti pesanti persi da Marquez a Motegi

Lo spagnolo Jorge Martin e l’italiano Enea Bastianini sono stati penalizzati di una posizione al termine della Sprint del GP del Giappone 2026 di MotoGP: l’iberico sul traguardo aveva chiuso secondo a 2.466 dal connazionale Marc Marquez, vincitore della gara breve, mentre l’azzurro era arrivato a 2.508 dalla vetta.

Entrambi, però, nell’ultimo giro hanno superato il limite della pista, e per questo motivo è scattata la sanzione: penalità di una posizione sull’ordine d’arrivo. A gioire è il brasiliano Diogo Moreira, quarto all’arrivo a 2.754, che si ritrova addirittura alla piazza d’onore, precedendo così Martin e Bastianini.

La penalità inflitta a Jorge Martin, inoltre, ha anche risvolti nella classifica iridata: lo spagnolo perde in pratica 2 punti, ma resta comunque in testa alla classifica a quota 313, anche se ora il connazionale Marc Marquez si porta a sole 7 lunghezze di ritardo, trovandosi alla piazza d’onore con 306.