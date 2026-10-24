Cosa è successo a Jorge Martin: caduta che costa il Mondiale, infortunio e forfait per la gara a Phillip Island

Quello che si temeva è stato purtroppo confermato: Jorge Martin chiude con un infortunio serio la sua Sprint Race del Gran Premio d’Australia, diciottesimo e quintultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026. Il pilota portacolori del team Aprilia stava mettendo in scena una battaglia davvero meravigliosa con Marc Marquez (che sarebbe poi andato a vincere la gara davanti al fratello Alex ed a Fabio Di Giannantonio) prima di essere protagonista, suo malgrado, di una caduta davvero rovinosa. Lo spagnolo, infatti, ha perso la sua moto in entrata della velocissima curva 8, finendo nella ghiaia e andando a sbattere numerose volte sul terreno.

Dopo aver fatto fatica a rimettersi subito in piedi il pilota campione del mondo 2024 della classe regina è stato portato fuori dal tracciato in barella dai marshall australiani, dando subito la sensazione che le cose non andassero affatto bene a livello fisico. Dopodiché Jorge Martin è stato prontamente portato al centro medico del tracciato di Phillip Island dove ha ricevuto le prime cure del caso e, soprattutto, dove ha effettuato le prime visite accurate alla parte alta del suo corpo. Si temeva un responso pesante e così è stato, come conferma il comunicato emesso pochi minuti fa dalla scuderia di Noale.

“Jorge Martin è stato portato al centro medico del circuito dopo la caduta. Gli esami radiografici eseguiti in urgenza hanno dimostrato una frattura del radio e una sospetta frattura dell’ulna destra in sede distale. Martin sarà sottoposto ad ulteriori accertamenti nelle prossime ore, per una definitiva valutazione del quadro. Il pilota è stato dichiarato unfit per la gara di domenica”.

Davvero un enorme peccato per Martinator che, a questo punto, saluta ogni chance di titolo iridato a meno di clamorose rivoluzioni. Al momento, infatti, accusa già 10 lunghezze di ritardo da Marc Marquez che domani potrà allungare ulteriormente il margine con i 25 punti sul piatto della gara lunga. Non solo, visto il calendario fittissimo di questo periodo del Mondiale MotoGP (si correrà nel prossimo weekend in Malesia, quindi subito dopo in Qatar) la sua assenza potrebbe essere lunga e gli costerà verosimilmente altre gare specialmente se, come pare, si dovrà sottoporre ad una operazione come non esclude il medico del team Aprilia, Franco Perona. In poche parole le chance di titolo sono evaporate in pochi secondi per il pilota classe 1998. Cercheremo a questo punto di capire se potremo rivedere in pista lo spagnolo quest’anno o sarà semplicemente un arrivederci al prossimo campionato.