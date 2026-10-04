Formula 1
Cosa è successo a Hamilton: problema tecnico prima della partenza e come lo ha risolto
Nel corso del primo tentativo, poi sospeso, del giro di formazione del GP del Bahrain 2026 di F1, che in questa edizione si corre in via del tutto eccezionale a Sepang, in Malesia, è occorso un problema tecnico alla Ferrari del britannico Lewis Hamilton.
La Rossa del pilota inglese, infatti, nel corso del giro di schieramento all’improvviso ha iniziato a procedere in maniera molto lenta in pista, infatti è stata anche sorpassata da alcune vetture nonostante si stesse precedendo dietro la Safety Car.
Dal muretto della Ferrari è stato indicato ad Hamilton di spegnere e riaccendere la vettura: si trattava, infatti, di un problema al software, a cui si è ovviato con questa procedura. La Rossa è ripartita senza altri problemi, ma proprio in quei concitati momenti è stato dato ordine ai piloti di rientrare ai box, rinviando ancora la partenza.
LA RIPARTENZA DI HAMILTON
Hamilton’s got going again 💪
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— Formula 1 (@F1) October 4, 2026