Cosa è successo a Bagnaia: la causa del ritiro a Motegi

Proprio all’ultimo giro è arrivata la doccia fredda per Francesco Bagnaia, tradito dalla sua Ducati nella Sprint del GP del Giappone 2026 della MotoGP: il pilota italiano è stato costretto al ritiro ad una tornata dalla conclusione e risulta non classificato nell’ordine d’arrivo della gara breve nipponica.

Sul circuito di Motegi, infatti, ad appiedare il pilota piemontese è stata la gomma posteriore della Ducati, inquadrata dalle immagini della regia, che mostrava un profondo segno centrale: lo pneumatico era davvero a fine vita, e si dovrà capire il motivo di questo consumo inusuale.

La gomma è stata prontamente coperta dai meccanici della Ducati non appena Bagnaia è rientrato ai box, appena prima che gli altri piloti tagliassero il traguardo: anche domani l’italiano sarà chiamato ad una gara tutta in rimonta, dato che partirà dalla quinta fila.