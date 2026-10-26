Cosa deve fare Zverev per sorpassare Sinner al n.1 a Vienna: gli avversari sulla strada del trono

Nel corso della settimana, all’Erste Bank Open 2026 di Vienna, in Austria, torneo di categoria ATP 500, il tedesco Alexander Zverev punterà a conquistare il suo terzo titolo stagionale e, soprattutto, la vetta del ranking ATP, scavalcando l’azzurro Jannik Sinner.

Per centrare l’obiettivo il tennista teutonico dovrà raggiungere i quarti di finale a Vienna: per farlo dovrà vincere due incontri, e se dovesse riuscirci, con l’aggiornamento di lunedì 2 novembre diventerebbe per la prima volta in carriera il numero 1 del mondo.

Al primo turno il tedesco affronterà lo spagnolo Martin Landaluce, Next Gen in tabellone a Vienna con una wild card, e qualora dovesse superarlo, negli ottavi Zverev affronterebbe uno tra il neerlandese Tallon Griekspoor, vincitore ieri a Bruxelles, e lo statunitense Brandon Nakashima, eliminato nei quarti a Lione da Flavio Cobolli.

Essendo in testa nella Race to Turin, e con Sinner fuori fino a fine stagione, Zverev è già certo di chiudere l’anno in vetta alla classifica mondiale: resta solo da capire se il sorpasso avverrà il 2, il 9 o il 16 novembre. Zverev sarà il secondo tedesco a raggiungere il numero 1 ATP dopo Boris Becker, che ci riuscì nel 1991.