Cosa deve fare Kimi Antonelli per vincere il Mondiale già ad Austin? Le (difficili) combinazioni

Kimi Antonelli svetta in testa alla classifica del Mondiale F1 con 340 punti dopo il GP di Singapore e può fare affidamento su un vantaggio di 102 lunghezze nei confronti del compagno di squadra George Russell, 111 su Lewis Hamilton, 119 su Max Verstappen e 125 su Charles Leclerc. Questo significa che il ventenne bolognese ha la prima occasione per conquistare il titolo iridato matematicamente: l’appuntamento è per il GP degli USA, che andrà in scena ad Austin nel weekend del 23-25 ottobre.

Per fare festa in Texas, il pilota della Mercedes dovrà avere un vantaggio di almeno 126 punti sul più immediato inseguitore al termine dell’evento. Questo significa che ad Austin dovrà guadagnare almeno 22 punti su Russell, 15 su Hamilton, 7 su Verstappen e uno su Leclerc. La conditio sine qua non sarà dunque la vittoria in terra statunitense: soltanto salendo sul gradino più alto del podio potrà sperare di chiudere matematicamente i conti.

Se Kimi Antonelli vincerà il GP degli USA allora si laureerà Campione del Mondo se Russell sarà nono o peggio e se Hamilton chiuderà al quinto posto o peggio, con il successo sarebbero automatici i guadagni richiesti per lasciarsi alle spalle Verstappen e Leclerc. Se non si avverassero queste combinazioni, allora tutto sarebbe rinviato al GP del Messico, previsto nel fine settimana del 30 ottobre-1° novembre.

KIMI ANTONELLI CAMPIONE DEL MONDO AD AUSTIN SE…

Vince la gara, Russell sarà nono o peggio, Hamilton sarà quinto o peggio.