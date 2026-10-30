Cosa deve fare Kimi Antonelli per vincere il Mondiale di F1 in Messico: le combinazioni fare festa a Ognissanti

Kimi Antonelli si era presentato al GP degli USA con la prima possibilità di laurearsi Campione del Mondo di F1. Il pilota italiano avrebbe dovuto vincere la gara e sperare in determinati risultati dei più immediati inseguitori in classifica generale, ovvero George Russell (nono o peggio) e Lewis Hamilton (quinto o peggio).

Il ventenne bolognese ha vinto la gara ad Austin, ma il suo compagno di squadra aveva chiuso in ottava posizione e il ferrarista aveva concluso in quarta posizione. La lotta per la conquista del titolo iridato è dunque rimasta matematicamente aperta, ma ormai al pilota italiano manca soltanto la matematicamente per fare festa e coronare un sogno.

Kimi Antonelli potrebbe laurearsi Campione del Mondo di F1 al termine del GP del Messico, che andrà in scena domenica 1° novembre sul circuito intitolato agli Hermanos Rodriguez. Cosa deve fare l’alfiere della Mercedes per conquistare il titolo in occasione dell’appuntamento di Ognissanti, riportando la corona in Italia dopo 73 anni di attesa?

Al ventenne basterà un nono posto per fare festa, indipendentemente dai risultati degli inseguitori. Sarebbe sufficiente anche la decima piazza, nel caso di non vittoria di George Russell. Se Russell e Lewis Hamilton non si imporranno in Messico, allora Antonelli sarebbe automaticamente Campione del Mondo, anche rimanendo fuori dalla zona punti.

KIMI ANTONELLI CAMPIONE DEL MONDO IN MESSICO SE…