Cosa deve fare Kimi Antonelli per vincere il Mondiale di F1 già oggi: combinazione obbligata in Texas

Kimi Antonelli si è presentato al GP degli USA con la prima possibilità di laurearsi Campione del Mondo di F1. Il pilota italiano è davvero a un passo dall’impresa e potrebbe festeggiare matematicamente già stasera (la gara scatterà alle ore 21.00 italiane) sul circuito di Austin, al termine di una gara che si preannuncia vibrante e appassionante.

L’alfiere della Mercedes scatterà in pole position davanti a Max Verstappen (Red Bull), mentre dalla seconda fila partiranno l’altra Red Bull di Isack Hadjar e la Ferrari di Charles Leclerc. George Russell, suo compagno di squadra del pilota italiano, dovrà cercare di risalire dalla settima piazzola, alle spalle dell’altra Rossa guidata da Lewis Hamilton e della McLaren di Lando Norris.

Kimi Antonelli svetta in testa alla classifica del Mondiale F1 con 340 punti e può fare affidamento su un vantaggio di 102 lunghezze nei confronti di George Russell, 111 su Lewis Hamilton, 119 su Max Verstappen e 125 su Charles Leclerc. Cosa deve fare Kimi Antonelli per vincere il Mondiale F1 già negli USA? Dovrà avere 126 punti di vantaggio, visto che al termine della stagione mancheranno altre cinque gare dopo quella odierna.

Questo significa che ad Austin dovrà guadagnare almeno 22 punti su Russell, 15 su Hamilton, 7 su Verstappen e uno su Leclerc. La conditio sine qua non sarà dunque la vittoria in terra statunitense: soltanto salendo sul gradino più alto del podio potrà sperare di chiudere matematicamente i conti e scrivere un’autentica pagina di storia per lo sport italiano.

Se Kimi Antonelli vincerà il GP degli USA allora si laureerà Campione del Mondo se Russell sarà nono o peggio e se Hamilton chiuderà al quinto posto o peggio, con il successo sarebbero automatici i guadagni richiesti per lasciarsi alle spalle Verstappen e Leclerc. Se non si avverassero queste combinazioni, allora tutto sarebbe rinviato al GP del Messico, previsto nel fine settimana del 30 ottobre-1° novembre.

KIMI ANTONELLI CAMPIONE DEL MONDO AD AUSTIN SE…

Vince la gara e, contestualmente, si avverino entrambi i risultati seguenti: Russell sarà nono o peggio, Hamilton sarà quinto o peggio.