Tennis
Cosa cambia per Zverev con la sconfitta a Shanghai e quando potrà superare Sinner al n.1
Slitta almeno di una settimana il sorpasso ufficiale di Alexander Zverev su Jannik Sinner in vetta al ranking ATP, a causa della sconfitta del tedesco contro Alejandro Davidovich Fokina per 5-7 6-4 6-3 nella semifinale del Masters 1000 di Shanghai 2026. La permanenza dell’azzurro al primo posto della classifica mondiale è comunque ormai agli sgoccioli, ed il suo regno dovrebbe cadere a meno di clamorosi colpi di scena il 2 novembre.
In realtà, alla luce della conclusione anticipata della stagione per Sinner, “Sascha” è già certo di chiudere il 2026 da numero uno al mondo considerando le pesanti cambiali che il fuoriclasse altoatesino non potrà difendere da qui alle ATP Finals di Torino. Nello specifico, il ranking che verrà pubblicato lunedì 19 ottobre vedrà Jannik al comando con 10.950 punti davanti ai 10.070 di Zverev.
Nella settimana 19-25 ottobre la stella italiana lascerà sul piatto 500 punti ed il nativo di Amburgo 330, mentre in quella successiva il campione in carica di Wimbledon perderà 1000 punti rispetto ai 400 del suo inseguitore. A conti fatti, per diventare ufficialmente numero uno al mondo il 2 novembre, Alexander Zverev dovrà raggiungere la semifinale a Vienna.
Sinner toccherà dunque come minimo le 95 settimane in carriera da numero uno del ranking ATP, ma per sbloccare la tripla cifra dovrà attendere eventualmente la prossima stagione con un inseguimento da ricostruire magari già a Melbourne in occasione degli Australian Open.