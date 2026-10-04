Cosa cambia per il n.1 di Sinner con la vittoria di Djokovic su Zverev: sorpasso rinviato

Alexander Zverev è stato sconfitto da Novak Djokovic ai quarti di finale del torneo ATP 500 di Pechino, inchinandosi sul cemento della capitale cinese con il punteggio di 4-6, 6-4, 6-4. Dopo aver avuto la meglio nel primo set, il tedesco ha subito la rimonta per mano del serbo ed è stato eliminato dal 24 volte Campione Slam, che si sta rendendo protagonista di una delle più belle settimane della propria stagione e che ha messo il bastone tra le ruote al lanciato 29enne.

La battuta d’arresto del teutonico interessa da vicino il nostro Jannik Sinner, perché il campione in carica di Roland Garros e US Open è il suo rivale diretto per lo status di numero 1 del mondo a fine stagione. Il nostro portacolori resta al comando con 11.000 punti e un margine di 1.280 lunghezze nei confronti del teutonico, che occupa la seconda posizione con 9.720 punti. Zverev non potrà dunque operare il sorpasso nelle prossime settimane e si troverà ancora alle spalle di Sinner dopo Shanghai.

Entrambi i contendenti scarteranno 50 punti per l’eliminazione subita dodici mesi fa al terzo turno di Shanghai, dunque Sinner scenderà a 10.950 e non giocherà in terra cinese, mentre Zverev ripartirà da 9.670 punti e potrebbe incamerare 1000 punti in caso di trionfo nel prossimo torneo, rimanendo però alle spalle del nostro portacolori.

Tutto si deciderà nel finale di stagione: Sinner avrà cambiali pesantissime (500 punti a Vienna, 1000 a Parigi e 1500 alle ATP Finals), mentre Zverev dovrà difendere meno punti (330 nella capitale austriaca, 400 in terra francese e 200 agli atti conclusivi di Torino). Molto dipenderà dal cammino che il tedesco farà a Shanghai e poi da quando (e se) Sinner rientrerà in campo.