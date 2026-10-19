Coppa Italia delle Regioni 2026: Pellizzari e Gasparrini si aggiudicano le classifiche individuali

Trentadue prove per decretare i protagonisti della stagione. La Veneto Classic ha chiuso la Coppa Italia delle Regioni 2026, assegnando i titoli individuali a Giulio Pellizzari ed Eleonora Gasparrini. Il bilancio premia anche squadre, giovani, scalatori e corridori più combattivi.

Pellizzari (Red Bull-Bora-Hansgrohe) conquista la classifica generale maschile con 260 punti e la Maglia Blu Unioncamere, riservata al miglior italiano. Secondo posto per Tommaso Dati (Team Ukyo), rivelazione della stagione con 230 punti, mentre Christian Scaroni (XDS Astana Team), vincitore nel 2025, completa il podio a quota 216 grazie alla rimonta culminata con il sesto posto alla Veneto Classic.

Tra le squadre si conferma il Team Polti VisitMalta, primo per il secondo anno consecutivo con 543 punti. Seconda la Bardiani CSF 7 Saber con 488, terza la MBH Bank CSB Telecom For con 316.

La classifica giovani premia Ludovico Crescioli (200 punti), davanti a Pellizzari (170) e Dati (133). Tra gli scalatori si impone Kevin Pezzo Rosola (General Store-Essegibi-F.lli Curia) con 105 punti, seguito da Manuele Tarozzi e Pellizzari, entrambi a quota 80.

Samuele Zoccarato (MBH Bank CSB Telecom For) vince la classifica della combattività con 80 punti, a pari merito con Pezzo Rosola, secondo per i piazzamenti. Pellizzari chiude terzo con 78. Il Traguardo Speciale Sicurezza si conclude invece con cinque corridori a pari merito: Pellizzari, Davide Donati, Diego Ulissi, Ludovico Crescioli e Christian Scaroni, tutti a 60 punti.

Gasparrini (UAE Team ADQ) conquista la classifica individuale femminile, precedendo la compagna di squadra Elisa Longo Borghini, seconda con 64 punti. Terza Alessia Vigilia (Uno-X Mobility), che termina la challenge con 51 punti.

La graduatoria a squadre premia la Vini Fantini-BePink con 36 punti, davanti a Isolmant-Premac-Vittoria (25) e Aromitalia-Vaiano (22).

Tra le giovani si conferma Gaia Segato (Vini Fantini-BePink), già vincitrice nel 2025. I suoi 99 punti le valgono il primo posto davanti a Elisa De Vallier (Top Girls Fassa Bortolo), seconda con 49, e Giada Silo (UAE Team ADQ), terza con 47.

La classifica delle scalatrici va a Silvia Persico (UAE Team ADQ), prima con 65 punti davanti a Longo Borghini (52) e Gasparrini (45). La già citata Longo Borghini si impone invece nella combattività con 55 punti, precedendo Vigilia (45) e Montica Trinca Colonel (Team Jayco AlUla), terza con 40.

A completare il bilancio femminile è Gasparrini, vincitrice anche del Traguardo Speciale Sicurezza. La piemontese chiude così una challenge da protagonista, in una stagione che ha messo in luce la competitività e la profondità del ciclismo italiano.

Di seguito le classifiche:

INDIVIDUALE UOMINI MAGLIA BLU UNIONCAMERE

1 Giulio Pellizzari Red Bull – Bora – Hansgrohe 260

2 Tommaso Dati Team Ukyo 230

3 Christian Scaroni XDS Astana Team 216

4 Davide Donati Red Bull – Bora – Hansgrohe Rookies 133

5 Diego Ulissi XDS Astana Team 129

6 Ludovico Crescioli Team Polti VisitMalta 127

7 Alessandro Fancellu MBH Bank CSB Telecom Fort 112

8 Federico Iacomoni Team Ukyo 104

9 Andrea Vendrame Team Jayco AlUla 97

10 Antonio Tiberi Bahrain Victorious 90

CLASSIFICA A SQUADRE UOMINI

1 Team Polti VisitMalta 543

2 Bardiani CSF 7 Saber 488

3 MBH Bank CSB Telecom For 316

4 Solution Tech Nippo Rali 268

5 General Store – Essegibi – F.lli Curia 218

6 S.C. Padovani Polo Cherry Bank 90

7 Team Technipes #InEmiliaRomagna Caffè Borbone 71

8 Petrolike 39

9 ASD Swatt Club 23

10 Biesse – Carrera – Premac 22

CLASSIFICA GIOVANI

1 Ludovico Crescioli Team Polti VisitMalta 200

2 Giulio Pellizzari Red Bull – Bora – Hansgrohe 170

3 Tommaso Dati Team UKYO 133

4 Filippo Turconi Bardiani CSF 7 Saber 127

5 Luca Paletti Bardiani CSF 7 Saber 115

6 Simone Gualdi Lotto Intermarché 110

7 Federico Iacomoni Team UKYO 91

8 Gianmarco Garofoli Soudal Quick-Step 83

9 Davide Donati Red Bull – Bora – Hansgrohe Rookies 70

10 Lorenzo Mark Finn Red Bull – Bora – Hansgrohe 48

CLASSIFICA SCALATORI

1 Kevin Pezzo Rosola General Store – Essegibi – F.lli Curia 105

2 Manuele Tarozzi Bardiani-CSF 7 Saber 80

3 Giulio Pellizzari Red Bull – Bora – Hansgrohe 80

4 Samuele Zoccarato MBH Bank CSB Telecom Fort 68

5 Emanuele Ansaloni Team Technipes #InEmiliaRomagna Caffè Borbone 51

6 Michael Belleri Beltrami TSA Tre Colli 50

7 Nicolò Garibbo Team Ukyo 50

8 Diego Ulissi XDS Astana Team 50

9 Lorenzo Fortunato XDS Astana Team 40

10 Mattia Gaffuri Team Picnic PostNL 40

CLASSIFICA COMBATTIVITÀ UOMINI

1 Samuele Zoccarato MBH Bank CSB Telecom Fort 80

2 Kevin Pezzo Rosola General Store – Essegibi – F.lli Curia 80

3 Giulio Pellizzari Red Bull – Bora – Hansgrohe 78

4 Manuele Tarozzi Bardiani CSF 7 Saber 70

5 Filippo Baroncini UAE Team Emirates – XRG 60

6 Diego Ulissi XDS Astana Team 50

7 Davide Bais Team Polti VisitMalta 45

8 Emanuele Ansaloni Team Technipes #InEmiliaRomagna Caffè Borbone 44

9 Filippo Zana Soudal Quick-Step 40

10 Walter Calzoni Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team 40

TRAGUARDO SICUREZZA UOMINI

1 Giulio Pellizzari 60

2 Davide Donati 60

3 Diego Ulissi 60

4 Ludovico Crescioli 60

5 Christian Scaroni 60

6 Antonio Tiberi 30

7 Mark Finn 30

8 Davide Piganzoli 30

9 Filippo Baroncini 30

10 Samuele Zoccarato 30

INDIVIDUALE DONNE MAGLIA BLU UNIONCAMERE

1 Gasparrini Eleonora Camilla UAE Team ADQ 128

2 Longo Borghini Elisa UAE Team ADQ 64

3 Vigilia Alessia Uno-X Mobility 51

4 Persico Silvia UAE Team ADQ 42

5 Trinca Colonel Liv AlUla Jayco 34

6 Borgesi Letizia AG Insurance-Soudal Team 32

7 Silo Giada UAE Development Team 25

8 Pegolo Chantal Isolmant-Premac-Vitto 22

9 Zambelli Giulia Biesse-Carrera-Premac 20

10 Balsamo Elisa Lidl-Trek 20

CLASSIFICA A SQUADRE DONNE

1 Vini Fantini–Bepink 36

2 Isolmant–Premac–Vittoria 25

3 Aromitalia Vaiano 22

4 Top Girls Fassa Bortolo 20

5 Team Mendelspeck E-Work 3

CLASSIFICA GIOVANI

1 Gaia Segato Vini Fantini–Bepink 99

2 Elsa De Vallier Top Girls Fassa Bortolo 49

3 Giada Silo UAE Team L-MAD 47

4 Chantal Pegolo Isolmant–Premac–Vittoria 40

5 Eleonora Ciabocco Team Picnic PostNL 35

6 Eleonora La Bella Aromitalia Vaiano 27

7 Irene Laudi Born to Win Zhiraf 12

8 Giulia Zambelli Biesse–Carrera–Premac 12

9 Irene Cagnazzo Vini Fantini–Bepink 10

10 Alessia Zambelli Top Girls Fassa Bortolo 7

CLASSIFICA SCALATRICI

1 Silvia Persico UAE Team ADQ 65

2 Elisa Longo Borghini UAE Team ADQ 52

3 Eleonora Camilla Gasparrini UAE Team ADQ 45

4 Monica Trinca Colonel Liv-AlUla-Jayco 43

5 Letizia Borghesi AG Insurance–Soudal Team 35

6 Eleonora Ciabocco Picnic PostNL 35

7 Sofia Arci Vini Fantini–Bepink 34

8 Alessia Vigilia Uno-X Mobility 27

9 Gaia Segato Vini Fantini–Bepink 27

10 Carlotta Cipressi Human Powered Health 20

CLASSIFICA COMBATTIVITÀ DONNE

1 Elisa Longo Borghini UAE Team ADQ 55

2 Alessia Vigilia Uno-X Mobility 45

3 Monica Trinca Colonel Liv-AlUla-Jayco 40

4 Silvia Persico UAE Team ADQ 37

5 Sofia Arici Vini Fantini–Bepink 30

6 Eleonora Camilla Gasparrini UAE Team L-MAD 25

7 Eleonora La Bella Aromitalia Vaiano 20

8 Sara Luccon Top Girls Fassa Bortolo 20

9 Elena Pirrone Team Mendelspeck–E-Work 20

10 Elena De Laurentiis Vini Fantini–Bepink 14

TRAGUARDO SICUREZZA DONNE

1 Eleonora Gasparrini 30

2 Alessia Vigilia 30

3 Sofia Arici 30

4 Silvia Persico 30

5 Carlotta Cipressi 30