Coppa Davis, David Ferrer lascia la Spagna dal 2027. Marc Lopez nuovo capitano

In attesa di provare a vincere la Coppa Davis 2026, la Spagna ha già scelto il nuovo capitano per il 2027. Sulla panchina spagnola ci sarà una figura che è già da qualche anno nel giro della nazionale, visto che sarà Marc Lopez a sostituire David Ferrer, che ha comunicato che questa sarà la sua ultima stagione nel ruolo di capitano in Davis.

Marc Lopez fa parte dello staff spagnolo dall’anno scorso e sarà assistente tecnico di David Ferrer anche alle prossime Final 8 di Coppa Davis, che si disputeranno a Bologna. Da giocatore Lopez ha sfiorato la vittoria nel 2012, quando la Spagna venne sconfitta per 3-2 dalla Cechia in quel di Praga per 3-2. In quella occasione lo spagnolo perse in doppio con lo storico compagno Marcel Granollers, con il punto decisivo che arrivò al quinto incontro con il successo di Radek Stepanek su Nicolas Almagro.

Dallo scorso agosto Lopez ha poi ripreso anche la collaborazione tecnica con Jasmine Paolini, con cui aveva già lavorato tra l’aprile ed il luglio 2025, periodo nel quale la tennista toscana ha vinto anche gli Internazionali d’Italia.

La Spagna programma già il futuro, anche se il pensiero resta al presente, visto che David Ferrer potrebbe lasciare da capitano vincente. Infatti a Bologna la squadra spagnola si presenta tra le grandi favorite, soprattutto se dovesse contare sulla presenza di Carlos Alcaraz, senza dimenticare che come seconda singolarista potrebbe esserci Rafael Jodar, finalista al Masters 1000 di Shanghai dove ha perso il derby con Alejandro Davidovich Fokina, la cui presenza è ancora decisamente incerta per i problemi avuti proprio con Ferrer dopo aver rinunciato ad una convocazione.