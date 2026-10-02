Coppa Davis 2026, nuovo accordo Rai-SuperTennis per le Finals di Bologna. Azzurri su Rai 1, ma solo dalle semifinali…

Dal 24 al 29 novembre si disputerà a Bologna la fase finale della Coppa Davis 2026, con l’Italia padrona di casa che va a caccia di un poker leggendario dopo il back-to-back a Malaga del biennio 2023-2024 (con Jannik Sinner assoluto protagonista) e la cavalcata trionfale del 2025 nel capoluogo emiliano. Come in occasione della passata edizione delle Finals, FITP e Rai hanno trovato un accordo relativo alla trasmissione degli incontri decisivi degli azzurri.

Ricordando che SuperTennis detiene i diritti in esclusiva di tutto l’evento, l’intesa prevede che saranno visibili anche su Rai 1 i match della Nazionale italiana a partire dalle semifinali. Il quarto di finale tra Italia e Corea del Sud rimarrà dunque un’esclusiva SuperTennis, mentre in caso di qualificazione verranno trasmesse su Rai 1 la semifinale e l’eventuale finalissima degli azzurri guidati da Filippo Volandri.

Così Giampaolo Rossi, AD della Rai: “Siamo particolarmente soddisfatti di questo accordo con la FITP, che consentirà al Servizio Pubblico di essere al fianco di milioni di appassionati di tennis in occasione di uno degli appuntamenti più prestigiosi dello sport internazionale. Portare su Rai 1 le semifinali e l’eventuale finale disputate dalla Nazionale significa garantire a tutti la possibilità di vivere e sostenere gratuitamente gli Azzurri nelle sfide decisive. È il segno concreto della collaborazione tra Rai e Federazione per valorizzare i grandi successi dello sport italiano e renderli patrimonio condiviso del Paese. Con l’augurio e la speranza che il sogno della nostra Nazionale possa arrivare fino in fondo“.

Di seguito il commento di Angelo Binaghi, presidente della FITP: “Il tennis italiano è patrimonio di tutti e il nostro impegno è fare in modo che le imprese dei nostri atleti possano raggiungere il maggior numero possibile di persone. La collaborazione con la Rai assume, in questo senso, un valore particolarmente significativo: il servizio pubblico svolge un ruolo fondamentale nel garantire la più ampia accessibilità agli eventi che uniscono il Paese, e la Coppa Davis è senza dubbio uno di questi. Portare le eventuali semifinali e la finale su Rai 1 significa offrire a milioni di italiani la possibilità di condividere le emozioni e il senso di appartenenza che solo una nazionale sa trasmettere. Siamo orgogliosi di rafforzare questa sinergia, mettendo insieme la capacità di diffusione della Rai e il ruolo di SuperTennis, la casa del tennis italiano, per accompagnare gli azzurri in una sfida che ci auguriamo possa regalare ancora una volta grandi soddisfazioni“.