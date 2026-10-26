Coppa Davis
Coppa Davis 2026, i convocati dell’Italia. Sorprende l’esclusione di Berrettini, torna Musetti
Come già fatto in passato (ma non nel 2025), Filippo Volandri, capitano dell’Italia in Coppa Davis, sceglie di seguire il ranking nelle convocazioni per le Finals, dato che mancano quattro settimane alle Finals, e le scelte comunicate quest’oggi potranno essere riviste sino al giorno precedente l’inizio della competizione, il 24 novembre.
Il capitano azzurro sceglie di portare a Bologna la coppia di doppio formata da Simone Bolelli ed Andrea Vavassori, all’ultima manifestazione giocata insieme, e quindi decide di selezionare per le Finals tre singolaristi, tra i quali scegliere poi i due che verranno schierati.
Seguendo il ranking Volandri seleziona Flavio Cobolli, Luciano Darderi e Lorenzo Musetti: escluso al momento dalla lista dei convocati Matteo Berrettini, che lo scorso anno contribuì con tre vittorie, assieme alle tre di Cobolli, al successo dell’Italia, che non dovette mai ricorrere al doppio decisivo.
C’è ancora spazio per cambiare, però: lo scorso anno Volandri aveva inizialmente chiamato Musetti, poi sostituito Bologna da Sonego, il quale però non scese mai in campo. Nel 2024, invece, a Malaga, ad ottobre era stato annunciato Cobolli, poi però sostituito proprio da Berrettini a pochi giorni dalle Finals.
I CONVOCATI DELL’ITALIA PER LA COPPA DAVIS
Flavio Cobolli
Luciano Darderi
Lorenzo Musetti
Andrea Vavassori
Simone Bolelli