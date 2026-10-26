Coppa Davis 2026, i convocati della Spagna: David Ferrer avrà uno squadrone a Bologna

La Spagna si presenta alla Final 8 di Coppa Davis con una formazione di alto livello e l’ambizione di conquistare il settimo titolo della propria storia. Dal 24 al 29 novembre, alla SuperTennis Arena della Fiera di Bologna, Carlos Alcaraz guiderà la formazione insieme a Rafael Jódar, Alejandro Davidovich, Pedro Martínez e Marcel Granollers, convocati dal capitano David Ferrer per la fase decisiva della competizione.

La squadra è stata annunciata a Madrid, nella sede del Consiglio Superiore dello Sport, alla presenza del presidente José Manuel Rodríguez Uribes, del numero uno della Federazione Reale Spagnola di Tennis, Miguel Díaz Román, e di María Babé, responsabile marketing e relazioni con i clienti di Generali.

Ferrer ha espresso soddisfazione per una selezione che combina qualità in singolare ed esperienza nel doppio. “Abbiamo un’ottima squadra, con Carlos Alcaraz, Rafa Jódar, Davidovich e una grande coppia di doppio con Marcel Granollers e Pedro Martínez. Sono felice di avere questi giocatori e molto emozionato. Siamo tra i favoriti per la vittoria della Coppa Davis, ma è sempre meglio avere i migliori“, ha dichiarato il capitano, che concluderà il proprio incarico al termine della manifestazione.

La Spagna potrebbe inoltre schierare tre giocatori tra i primi 15 del ranking mondiale, un risultato che manca da 15 anni. L’ultimo precedente risale al marzo 2011, quando Rafael Nadal, David Ferrer e Fernando Verdasco affrontarono il Belgio a Charleroi nel primo turno del Gruppo Mondiale. In quell’occasione, i tre occupavano rispettivamente la prima, la sesta e la nona posizione mondiale.

Il cammino spagnolo inizierà giovedì 26 novembre contro l’Austria nei quarti di finale. In caso di vittoria, la squadra tornerà in campo sabato 28 alle ore 12 per la semifinale, mentre la finale è prevista domenica 29 alle ore 15.

La Final 8 si aprirà martedì 24 novembre alle ore 16 con Repubblica Ceca-Canada. Mercoledì 25, alla stessa ora, si giocherà Italia-Corea del Sud. Giovedì 26 il programma proseguirà con Gran Bretagna-Germania, in calendario alle ore 10, prima del debutto della Spagna. Per Alcaraz e compagni, l’obiettivo sarà trasformare il potenziale della formazione in risultati concreti e riportare la Coppa Davis in Spagna (settima volta).